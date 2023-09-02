Почти сотня спасателей тушит крупный пожар на хладокомбинате в Металлострое

Спасатели ликвидируют крупный пожар на хладокомбинате в Металлострое. Фото: СОЦСЕТИ

Утром 2 сентября загорелось производственное здание в Колпинском районе площадью почти полторы тысячи квадратных метров. Сейчас на месте работают 81 спасатель и 21 единица техники – пожару присвоен повышенный номер сложности. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России.

- В двухэтажном производственном здании размером 20х70 метров, высотой 12 метров горение происходит по всей площади, - поясняют в ведомстве.

Пострадавших в пожаре нет. Фото: vk.com/vechmet

Сообщение о пожаре на Северном проезде в Металлострое поступило 2 сентября в 07:47. Сперва пожару присвоили повышенный ранг №1-1БИС. Затем, уже на месте, спасатели запросили помощь. В 08:16 пожару присвоили дополнительный номер сложности – 2-БИС.

По предварительной информации пострадавших нет. В 09:18 пожар удалось локализовать. В 09:33 сложность пожара понизили до №1-1БИС.

В горящем здании раньше хранили продукты. Фото: СОЦСЕТИ

На территории хладокомбината лежат упакованные продукты, хранившиеся в здании, которое сейчас охвачено огнем. В соцсетях люди с самого утра следят за ситуацией. Все-таки пожар очень крупный. «Очень жалко завод», - пишут комментаторы подмечают, что это не только большой ущерб, но и потерянные рабочие места.