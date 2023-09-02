Прогулочный катер ночью врезался в крейсер «Аврора» в Петербурге

Частный катер прибило волной к носу «Авроры». Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на второе сентября прогулочный катер прибило волной к крейсеру «Аврора» на Петроградской набережной. По предварительной информации, все произошло из-за поломки генератора. Об этом РИА новости сообщила пресс-служба Западного военного округа.

- Крейсер повреждений не получил, жертв нет, - отметил собеседник агентства.

Частный катер прибило волной к носовой части «Авроры» в первом часу ночи. Видео с места происшествия появилось в сети. На место прибыла полиция и МЧС. Врезавшееся судно отбуксировали к Сампсониевскому мосту. Причиной происшествия, скорее всего, стала поломка генератора на катере. По некоторым данным, в момент столкновения в катере находились три человека. Они не пострадали. Подробности инцидента на Неве выясняются.