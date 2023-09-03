Два исторических фонтана открыли во дворе Литейного проспекта Петербурга. Фото: ЗакС

Два восстановленных фонтана открыли во дворе дома на Литейном проспекте. На торжественной церемонии присутствовали губернатор Александр Беглов и глава Заксобрания Александр Бельский. Кстати, малые городские фонтаны возрождают уже пять лет подряд по просьбам горожан. Некоторые из объектов возвели в пятидесятые годы. За это время их сравняли их с землей. Но теперь они вновь работают. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В открытии участвовали губернатор Беглов и спикер ЗакСа Бельский. Фото: ЗакС

– Парные фонтаны построили еще в 70-е годы прошлого века. Восстановить их предложил житель соседнего дома. Завершить работы собирались в 2024 году, но удалось закончить на целый год раньше, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Неподалеку от легендарных фонтанов расположился театр «На Литейном». И, конечно, здесь бывает много людей. Поэтому, по мнению губернатора Петербурга, облик одного из центральных домов должен полностью соответствовать статусу культурной столицы.

К слову, открыли 3 сентября сразу шесть фонтанов в трех районах города: Центральном, Московском и Калининском. Специалисты «Водоканала» создавали их по историческим чертежам и фотографиям.

3 сентября сразу шесть фонтанов в трех районах города. Фото: ЗакС

Кстати, за пять лет удалось с нуля реконструировать 35 фонтанов, а еще восемь – капитально отремонтировать.