Сотрудники завода Hyundai готовы вернуться к работе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Судьба простаивающих мощностей Hyundai в Санкт-Петербурге может решиться уже в сентябре. Как недавно стало известно, в Правительстве рассматриваются сразу два предложения по перезапуску завода. Среди претендентов - холдинг «Автотор» и группа компаний «Авилон».

Минпромторгу в лице Дениса Мантурова предлагается перезапустить и модернизировать завод под выпуск автомобилей на платформе последовательного гибрида с генерирующей установкой, работающей на газомоторном топливе. Идеяреализовать такой проект в кооперации с калининградским заводом «Автотор» поступила от руководства Калининградской области. Причем под эту производственную программу планируется задействовать сразу три предприятия: сборочный завод Hyundai, моторный завод Hyundai и завод GM, который был приобретен корейцами под расширение производства, а также полтора десятка предприятий-смежников, расположенных в Петербурге и Ленобласти, которые сотрудничали с этими завода ранее и были встроены в производственную цепочку.

- Фото: Олег ЗОЛОТО

Какое развитие площадке Hyundai могут предложить в «Авилоне» неизвестно, сообщается лишь, что в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга знают о планах по покупке завода группой компаний. Примечательно, что с «Авилоном», который купил российский бизнес Volkswagen Group, произошел казус: в июле журналисты опубликовали письмо работников калужского завода, в котором рассказали о появлении в кузовном цехе вязальных станков. Якобы новые владельцы готовят предприятие под перевалку леса из Карелии и дальнейших поставок древесины в Китай. Власти Калужской области назвали случившееся «временной мерой для сохранения занятости персонала». К слову, мощности завода в Калуге – рассчитаны на выпуск 250 тысяч автомобилей в год. Питерские заводы в совокупности это еще 350 - 400 тысяч единиц продукции. Чем их загрузить, судя по всему, пока ответа нет. Переговоры «Авилона» с потенциальными партнерами-автопроизводителями продолжаются. Когда и чем они закончатся можно только предполагать. Между тем сотрудники завода Hyundai уже полтора года ждут и надеются, что предприятие все же перезапустится.

- Фото: Олег ЗОЛОТО

Двигатели поставят на китайцев из BAIC

Автоэксперт Максим Кадаков так оценивает идею кооперации, которую предлагает «Автотор».

- С этой идеей я знаком и обсуждал ее с руководством «Автотора». Идея понятна, чисто теоретически она даже осуществима. Речь идет о том, что предприятие, которое простаивает, можно перезапустить. Перезапустить - как один из вариантов - новый проект, новые автомобили, которые у нас пока не выпускаются, с возможностью установки наших двигателей (гибридных или электрических) в автомобиль какой-то другой. Какой-то другой - это китайский автомобиль. Скорее всего, автомобиль марки BAIC. У компании «Автотор» достигнута договоренность о технологическом развитии, о кооперации с китайским концерном. Договорились об этом во время недавнего российско-китайского бизнес-форума, который проходил в Шанхае с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Гибридный двигатель, продолжает Кадаков - это бензиновый мотор, который работает в спокойном и оптимальном режиме, с наименьшим расходом топлива, который вращает генератор. Генератор нужен, чтобы заряжать небольшую батарею - тяговый электромотор.

Такими гибридами уже занимаются на «Автоторе». По части газовых установок калининградский завод работает с «Газпромом». Согласно предложенной концепции обработку блока и сам двигатель можно делать на заводе в Санкт -Петербурге и поставлять на завод в Калининград. А электрическую часть планируют выпускать на самом «Автоторе». Под производство электродвигателей и электронных систем в Калининграде уже созданы необходимые мощности. Делать здесь будут все, начиная с отливки корпуса (для этого строится собственный литейно-механический завод) до сборки всего электродвигателя полностью. Мощности позволяют выпускать 120 тысяч таких двигателей с расчетом не только на нужды собственного производства электромобилей, но и на поставки на другие автозаводы по всей стране.

- Фото: Олег ЗОЛОТО

- Довольно сложная история, безусловно. Но технически и теоретически это возможно. Тем более, что «Автотор» сам в ближайшее время освоит производство линейки электродвигателей от 23 кВТ до 140 кВТ- это моторы, которые будут делаться в Калининграде из российских комплектующих, - рассуждает наш собеседник. - Возникает вопрос: куда ставить его? Вот как раз ставить на один из автомобилей BAIC.

Кстати, накануне стало известно, что «Автотор» до конца года уже планирует выпустить до 2 тысяч автомобилей на газу. О совместных планах калининградского завода с ПАО «Газпром» по выпуску транспорта с газовыми моторами и гибридов публично было объявлено на прошедшем в июне ПМЭФ. Под четырехсторонним соглашением о сотрудничестве подписались Зампред Правительства РФ Денис Мантуров, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава Совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов.

Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб», автоэксперт Виталий Архиреев отмечает, что идея кооперации под выпуск авто на метане хороша, но есть, как говорится, нюансы:

- Смысл выпуска автомобилей на CNG появляется лишь при достаточных объемах выпуска. Стоит добавить, что для грузового транспорта, а именно крупные перевозчики должны стать эксплуатантами грузовиков на метане, есть два сдерживающих фактора: это малое количество АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, - прим. Авт.) и долгое время заправки газом.

Однако сейчас все проекты транспорта на метане - это проекты, которые в той или иной степени поддерживаются государством, отмечает эксперт.

А значит есть шанс на преодоление барьеров.

Корейцам нужен завод

Но для осуществления задуманного нужны политические решения. И Максим Кадаков поясняет, какие именно.

«Завод принадлежит конкретному владельцу. Корейцы, конечно же, хотят как-то еще пересидеть какое-то время, не отдавая завод, потому что он им очень нужен - корейцы хотят оставаться на нашем рынке. И они надеются, что не сегодня, так завтра, если не завтра, так послезавтра ситуация волшебным образом нормализуются в мире и можно будет работать вновь.

Нам, я имею в виду государство, правительство и Минпромторг нужно, чтобы заводы работали, - продолжает эксперт. - Любым способом. Не мытьем, так катаньем. Но чтобы кто-то работал на этом заводе, чтобы отдать в управление какой-то компании это предприятие, нужны политические решения. Пока этих решений нет, соответственно, никаких телодвижений не будет».

На фоне того, что Южная Корея поддержала поставки вооружений Украине перспектива «возвращения» выглядит все более иллюзорной.

- Фото: Олег ЗОЛОТО

«Сложно говорить, чья мысль и чье предложение победит. У «Автотора» желание такое есть и они уверены, что им это под силу и что этот проект они смогут потянуть, - констатирует Кадаков. - Как меня заверил Валерий Горбунов, «все это в течение быстрого времени можно сделать».

Виталий Архиреев исключает тот факт, что производственные мощности могли подвергнуть консервации. Автомобильный завод нужно использовать по назначению. В вопросе с площадками Hyundai есть еще один важный момент: на завод претендует группа компаний «Авилон», которая имеет виды на эти мощности и, вероятно, хочет к себе его прибрать и перезапустить.

- Интерес очевиден. Там около 70 тыс. машинокомплектов автомобилей Hyundai и Kia. Завод же просто остановили, выключили рубильник. И эти машинокомплекты в огромном количестве лежат. Это огромный и очень интересный кусок, который кто-то получит: запустить производство и быстро дособрать эти 70 тысяч в течение полугода, и каждый из этих автомобилей продать за 20-30 тыс. долларов США- это тоже бизнес.

Реанимировать завод, чтобы выпустить на рынок автомобили на общую сумму более 1,5 млрд евро, это понятно. Непонятно только, что в этом случае с этим заводом делать дальше?

Важным моментом во всей этой истории остаются люди - многие сотрудники довольно длительное время работали на Hyundai, и теперь вместе с ним ожидают дальнейшей участи.

- Новости завода рядовые сотрудники узнают из СМИ, - признался нам Иван, бывший сотрудник завода, проработавший там 6 лет. - Додумки остаются додумками. Корейцы не хотят уходить. В противном случае, уже давно продали бы завод. Наверное,я вернулся бы на завод после перезапуска при сохранении людей, отношения к сотрудникам, условий, которые завод создавал. Как работодатель завод вел себя по отношению к нам очень достойно. Кому продадут-отдадут завод, все на уровне слухов: казахам, «Автотору», НАМИ, китайцам или еще кому. Никто точно не знает.

На вопрос, какая продукция сейчас в принципе нужна автопрому в части импортозамещения, автоэксперт Виталий Архиреев отмечает, что требуются электронные компоненты и часть узлов и агрегатов для автопрома. Кроме того, очень остро стоит вопрос обслуживания и ремонта существующего парка автомобилей. По некоторым позициям есть нехватка запчастей.

Но стоит учитывать и объем возможного выпуска и, главное, ответить на вопрос - сможет ли российский рынок переварить такое количество автомобилей?

СПРАВКА

Площадки Hyundai (моторные и автомобильные) в Петербурге простаивают с марта 2022 года. До остановки производства на заводе выпускали Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производственная мощность оценивается в более 200 тыс. машин в год.

Подготовила: Екатерина СЛЮСАРЕВА