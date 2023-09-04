Похищали людей и с битой вымогали деньги: Суд в Петербурге дал 22 года колонии китайской банде за издевательства над туристами из КНР

Суд вынес приговор шестерым участникам китайской банды. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд в Петербурге вынес приговор шести мигрантам из Китая, которые организовали преступную группировку, похищали людей и вымогали у них деньги. Банда существовала до 2020 года. Иностранцы нападали на своих же соотечественников и получили за это реальные сроки – от двух до пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

- Создатель группировки разработал план и распределил роли, где он руководил, приискивал лицо у которого возможно было совершить хищение и вымогательство имущества, указывал на данное лицо соучастникам, отдавал им указания и сам лично совершал похищение, применял к потерпевшим насилие, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Участников банды поймали после того, как приехавший по обмену в Петербург студент разоблачил обман туристов из Поднебесной. Парню не понравилось, что его соотечественников из Китая водят лишь в китайские рестораны и магазины, где все гораздо дороже, чем в обычных питерских барах и торговых центрах. Китайские туркомпании делали это, чтобы деньги путешественников шли исключительно бизнесменам из КНР. Но благодаря устроившемуся в такую фирму студенту все стало известно туристам.

Бандитам это не понравилось, они поймали парня и его друзей, избивали битами и угрожали убийством в секретном ресторане для китайцев. Так о случившемся узнали полицейские. А позже стало известно о других эпизодах - китайцы ловили соотечественников, чтобы получить от них деньги. Пострадали, как минимум, три жителя Поднебесной.

Одного из фигурантов дела отпустили из зала суда из-за отбытого наказания. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Предполагаемым лидером всей схемы оказался адвокат балтийской коллегии адвокатов имени Анатолий Собчака по имени Ван. Он получил семь лет условно еще в июне прошлого года. 4 сентября свой приговор услышали и остальные преступники - суммарно 22,5 года колонии. Одного из них отпустили из зала суда, потому что за время расследования он отбыл срок наказания в изоляторе.

Ранее полицейские подозревали, что китайцы могут быть причастны к организации проституции, азартных игр, продаже наркотиков и даже незаконному суррогатному материнству, но такие уголовные дела пока не были возбуждены.

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