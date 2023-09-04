Сергей Жуков из «Руки вверх!» собрал четыре корзины грибов в Карелии

Жуков отвез семью в Карелию в честь 1 сентября. Фото: СОЦСЕТИ

«Хорошо, что в школу моим детям, а не мне!» Так шуточно начал свое поздравление подписчиков с Днем знаний солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Многодетный отец пожелал фанатам терпения, побед и мотивации, и рассказал, что сам с семьей отдыхает в Карелии, прикрепив фотографии в качестве подтверждения. Жуков не забыл похвастаться результатами грибной охоты.

- Я вам сейчас такое покажу, что вы тоже сюда захотите! – поделился певец кадрами с подписчиками.

Сергей Жуков с семьей собрал 4 корзины грибов. Фото: СОЦСЕТИ

На видео он показал четыре корзины с собранными боровиками. С которыми сфотографировался с женой и детьми. Солист остался в восторге от отдыха в Карелии. По его словам, природа там ни капли не уступает морскому побережью Турции. Да и детям такие приключения запомнятся даже сильнее.

- И как вы думаете, что чаще всего вспоминают наши дети? Нет, не бассейн в Турции, а наши совместные сборы грибов, заплывы на байдарках, рыбалку, квадроциклы в тонне грязи, ну и, конечно, калитки на свежем воздухе, - написал Сергей Жуков в соцсетях.

Сергей Жуков поздравил подписчиков с Днем знаний. Фото: СОЦСЕТИ

Он поделился с фанатами, что отдыхать с семьей становится все интереснее, ведь дети растут, а сервис в туристических местах России стремительно развивается. Сам Жуков называет себя «амбассадором родных краев» и отмечает, что помимо Карелии, любит Алтай и Байкал.