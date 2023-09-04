Новые ретротрамваи в Петербурге: Чем отличается «Достоевский» от «Довлатова»

«Довлатов» - модель 71-421Р. Фото: Ростех

«Стилягу» ЛМ-57 помнит каждый ленинградец, заставший шестидесятые или смотревший фильмы о той поре. Обновленного «Стилягу» зовут теперь 71-431Р «Достоевский», и конструкторам пришлось очень постараться, чтобы совместить ретростиль с современной начинкой.

СЛОНОВАЯ КОСТЬ И ИМИТАЦИЯ ХРОМА

Новый 71-431Р – это трехсекционный низкопольный трамвай, созданный екатеринбургским «Уралтрансмашем», входящим в состав Ростеха. Реплика вагона, который выпускали в середине прошлого века, снаружи сохранила все его черты, но внутри – это современный, просторный трамвай с «умной» начинкой.

От Ленинградского оригинала взяли его фирменный внешний вид: хромированные детали, округлые формы, двойную окраску.

- В наших моделях мы применили имитацию хрома, - отмечают дизайнеры. – В оконных же проемах шелкографией сымитировали скругления.

Отдавая дань истории, нижнюю часть трамвая сделали в зеленом цвете, верхнюю покрасили под «слоновую кость». Кстати, оттенок зеленого выбирали сами петербуржцы. Голосование шло в соцсетях Смольного. Именно в такой цвет когда-то были окрашены знаменитые предшественники современных трамваев.

Первый новый трамвай «Достоевский» доставили в Северную столицу 1 сентября. Фото: телеграм-канал комитета по транспорту Петербурга

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Зачем нужны такие трамваи? Дело не только в стиле. Вернее, стилизации. Современные «низкопольники» в отличие от старых моделей не везде могут проехать: они вписываются не во все узкие проезды в историческом центре города. Даже в травмайный парк на Петроградке современные трамваи заходят с трудом. В Горэлектротрансе рассказывают, что даже хотели изменить конфигурацию «парадного входа», но это сделать непросто – объект под охраной КГИОП. Тогда решили идти с другого конца и заказали более подходящие для парка трамваи.

По сути, уральским машиностроителям пришлось с нуля собрать трамваи специально для Петербурга. Для этого они сконструировали новый тип тележки, и углы поворота стали значительно больше. Доработали и каркас: в результате вагон стал просторнее – он вмещает в себя почти 250 пассажиров. К тому же он адаптирован для маломобильных пассажиров. В середине двадцатого века, конечно, о таком никто не думал.

На технические характеристики ретростиль не повлиял. Внутри трамвай самый современный. Бортовые системы у него как у самолета. В трамваях есть система активной помощи водителю и управления инфраструктурой – так называемый адапативный круиз-контроль. Она следит за дорожной обстановкой, делает подсказки, а также может затормозить, если распознает препятствие. Например, перебегающего через пути пешехода. Так, в темное время «автоматика» среагирует быстрее, чем человек. Кроме того, система контролирует и самого водителя: если он уснул, отвлекся или ему стало плохо, она возьмет управление на себя.

- Оснащение такими системами – это первые фактические шаги «Горэлектротранса» в сторону автопилотирования, - отмечают в пресс-службе учреждения.

Всего в Северную столицу поставят 54 ретровагона: 42 «Достоевских» и 12 «Довлатовых» (модель 71-421Р). Обитать они будут в Третьем трамвайном парке на Петроградке, а курсировать – по центру города.

Первый новый трамвай доставили в Северную столицу 1 сентября. Сейчас его ждут испытания в парке, а в сентябре он уже должен выйти на улицы города. «Довлатова» же привезут чуть позже.

Всего в Северной столице будут курсировать 42 «Достоевских». Фото: Ростех

ВОПРОС – РЕБРОМ

В чем отличие «Достоевского» от «Довлатова»?

Внешне трамваи выглядят одинаково, поэтом обыватель даже не сможет понять, на каком из писателей он путешествует в данный момент. Но вот профессионалы смогут найти отличие 71-431Р от 71-421Р. «Достоевский» – трехсекционный, а «Довлатов» получился чуть меньше – в нем всего две секции. Что, конечно, несправедливо. Потому что рост Достоевского был 169 сантиметров, а Довлатов был известен своими габаритами и его неоднократно призывали начать карьеру баскетболиста. Что же касается названий, то есть в Горэлектротрансе разводят руками: «так решил город».