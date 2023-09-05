Петербург занял четвертое место в рейтинге городов для отдыха с детьми осенью

Петербург стал популярным направлением для отдыха с детьми этой осенью. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стали известны самые популярные российские направления для отдыха с детьми этой осенью. В рейтинге оказался и Санкт-Петербург. Город занял четвертую строчку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.

- Лидирует в топе черноморское побережье, но в первой десятке нет крымских курортов. На первом месте Сочи, за которым 29 процентов сентябрьских бронирований с детьми. Серебро взяла Анапа, а топ-3 замыкает Геленджик: 15 и пять процентов бронирований соответственно, - пишет издание.

После четвертой строчки и Петербурга расположились курорты Краснодарского края вперемешку с большими городами и красивой природой: Кабарбинка, Москва, Архипо-Осиповка, Ейск, Гагра, станица Голубицкая.

По подсчетам сервиса бронирования, дороже всего обойдется отдых в Москве и Геленджике, а дешевле – в Ейске. Стоимость в местах отдыха колеблется от 2,5 до 4,5 тысячи рублей за ночь размещения.