Петр I, музыкальные сюрпризы и выступление звезд

День первокурсника СПб университета технологий управления и экономики в Большом зале Санкт-Петербургской Филармонии. Фото: Вероника Жукова.

По данным городского Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, в 2023 учебном году вузы Северной столицы открыли двери для более 90 тысяч первокурсников. Среди них и студенты Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ). 31 августа в Большом зале Академической Филармонии имени Дмитрия Шостаковича прошла церемония знакомства первокурсников с их альма-матер.

Под сводами легендарного зала собрались более тысячи молодых людей. Горящие глаза, улыбки, приветствия и немного тревожное ожидание: какие они, будущие однокурсники и преподаватели? Праздник начался торжественно с выноса государственного флага и исполнения Гимна России студенческим хором СПбУТУиЭ. Затем на сцену вышел сам император Петр I. Государь поприветствовал новоиспеченных петербургских студентов и пожелал им усердно грызть гранит науки и прославлять свое Отечество. Далее слово взял ректор университета Олег Смешко.

Фото: Светлана Летина.

- Сегодня мы собрались, чтобы в торжественной обстановке встретить ваш первый День знаний, - сказал Олег Смешко. - Поступив в наш университет, вы сделали верный выбор. Это крупнейший негосударственный вуз Северо-Запада России, работающий под научно-методическим руководством Российской академии наук и готовящий специалистов по самому широкому спектру специальностей в областях экономики, менеджмента, государственного и муниципального управления, информационных технологий, маркетинга, рекламы, медиакоммуникаций, лингвистики, педагогики, туризма и других. Мне приятно видеть столько молодых людей, которые решились на очень важный шаг – определились с будущей профессией. Вы будете учиться в городе, который по праву считается студенческой столицей России. Несите с честью гордое звание студента СПбУТУиЭ и пусть все ваши идеи и планы претворяются в жизнь. С праздником, ура!

Фото: Вероника Жукова.

Вслед за ректором студентов поздравили давние партнеры и друзья университета - представители городских властей, культуры и образования и бизнес-сообщества. Они поздравляли студентов с Днем знаний, говорили о важности предстоящего жизненного этапа и желали успехов, усердия, новых друзей и большой любви.

- Мои дорогие друзья, вам крупно повезло, - обратилась к залупервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

- Вы не только выбрали вуз, чьи выпускники сейчас стали видными людьми в стране, но также выбрали верный город - Петербург. Тот уровень культуры, который царит здесь, развивает личность, а развитая личность всегда готова осваивать новые знания.

Фото: Светлана Летина.

Так же на празднике состоялось торжественное открытие в университете Первичной ячейки Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». С этим событием поздравил председатель регионального отделения РДДМ Егор Киреев.

По традиции представители Студенческих советов университета и Колледжа передали первокурсникам символический Ключ знаний. Старшекурсники пожелали младшим товарищам удачи в учебе, научной деятельности, спорте, а те в свою очередь обещали хранить и преумножать традиции вуза, с честью нести гордое звание студента Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.

Фото: Светлана Летина.

Поскольку праздник проходил в филармонии, конечно, были и восхитительные музыкальные подарки. Одним из них стало выступление артистов Мариинского театра: меццо-сопрано Цветаны Омельчук и тенора Бориса Степанова. Во втором акте церемонии зрителей поразил номер лауреатов международных конкурсов в России и Италии, а также создателей музыки к шоу «Алые Паруса», участников международных фестивалей Игоря Заливалова и Софии Бридж.

Финальным аккордом яркого начала учебного года стало общее фото первокурсников СПбУТУиЭ на сцене легендарного зала. Вперед, сквозь тернии – к звездам науки!

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