Без ожидания и очередей: В фудмолле VOKZAL 1853 появился удобный сервис мультизаказов

Приходите в VOKZAL 1853 и ощутите атмосферу романтичного прошлого с инновационными технологиями будущего. Фото: VOKZAL 1853.

Очень часто посетители фуд-кортов с множеством точек общепита сталкиваются с проблемой: приходится долго бродить и выбирать корнер, стоять в очередях, чтобы заказать еду, а потом дожидаться готовый заказ и искать свободный столик с подносом в руках. Чтобы избавить гостей от этих неудобств, в фуд-молле VOKZAL 1853 появился удобный сервис мультизаказов - «Поднос».

Как это работает? Вы просто сканируете QR-код сервиса за столиком гастрономического пространства и собираете в один заказ блюда из разных ресторанов. Все рестораны удобно собраны в понятное меню - никакой путаницы и суеты. Скачивать приложение при этом не нужно.

Для тех же, кто ценит не только удобство, но и уединение и комфорт, то советуем пройти в VIP-зоны VOKZAL 1853 на втором этаже. Там можно не только собрать заказ через QR-код, но и вызвать официанта, который быстро принесет всю еду и напитки.

Приходите в VOKZAL 1853 и ощутите атмосферу романтичного прошлого с инновационными технологиями будущего!

СПРАВКА

VOKZAL 1853

Адрес: Набережная Обводного канала 118 С.

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