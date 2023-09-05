Детям Донбасса показали Кронштадт и вручили подарки к школе

В минувшие выходные детям из ДНР и ЛНР провели экскурсию и рассказали о правилах на автозаправочных станциях. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В минувшие выходные детей из ДНР и ЛНР познакомили с фортами, Толбухинским маяком, Петровским доком, Якорной площадью и Морским собором.

Экскурсия продолжилась в музеи Военно-Морской славы. Это многофункциональное интерактивное пространство, сочетающее экспозиции военно-морских реликвий с технологиями виртуальной реальности.

- Наша экскурсия началась на пристани, где я впервые увидела огромные корабли и очень красивый маяк, - делится впечатлениями Аня из Донецка. - После этого мы пошли в музей, где в ходе экскурсии надевали VR-очки и будто попадали в другой мир. Было очень необычно.

Экскурсионная программа была рассчитана так, чтобы было интересно не только детям, но и взрослым.

- Я считаю, что мне здорово повезло, - рассказывает бабушка Ани Ольга Викторовна. - Дело в том, что вместо меня с внучкой должна была ехать ее мама, но в последний момент не смогла. В результате я впервые в своей жизни побывала в Кронштадте и была восхищена этим «Петербургом в миниатюре». Музеи, экскурсия и величественный Морской Никольский собор навсегда в моей памяти.

Вместе с волонтерами компании дети учили дорожную азбуку. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Завершилось путешествие на АЗС «Роснефть», где дети вместе с волонтерами компании учили дорожную азбуку, узнали какие правила нужно соблюдать на автозаправочных станциях и как сделать путь до школы безопасным.

За правильные ответы на вопросы ребятам дарили световозвращатели и рассказали о их правильном ношении.

По пути в школу мне приходится переходить через две дороги, одна из которых без светофора, - признается Анна. - Там всегда нужно быть особено внимательной, и я понимаю, что правила дорожного движения важно знать. Поэтому я с радостью участвовала в викторине.

В конце викторины всех ждал неожиданный, но очень приятный сюрприз. Каждый ребенок получил огромный пакет, в котором дети увидели книги-раскраски по ПДД и красочные расписания уроков, чтобы было удобно планировать учебный график, наборы для химических опытов и творчества, канцелярские принадлежности. Подарки для ребят к учебному году собрали волонтеры «Роснефть-Северо-Запад».

Это уже не первое мероприятие для детей из ДНР и ЛНР, которое проводит компания. Ребята уже по приглашению «Роснефти» побывали в Ленинградском зоопарке, Эрмитаже, приняли участие в различных экологических, спортивных и культурных мероприятиях.

- Мы не в первый раз участвуем в мероприятиях, организуемых компанией «Роснефть-Северо-Запад», - говорит участница поездки Татьяна. - Самые яркие воспоминания у нас сыном от путешествия на остров Коневец и участия в экологическом фестивале на Ладожском озере. Отдельно хочу отметить концерт в филармонии имени Дмитрия Шостаковича - сын был от него в полном восторге. Хочу сказать большое спасибо компании за такие светлые эмоции!

В конце викторины всех ждал неожиданный, но очень приятный сюрприз. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

К рассказу мамы энергично подключился ее сын Сергей.

- А сегодня мне очень понравилась экскурсия в музей Военно-Морской славы, особенно путешествия в дополненной реальности - это было впечатляюще, - сказал он. - Также было очень интересно узнать о правилах для водителя на АЗС, потому что хочу быть автомобилистом.

Просветительскую работу по соблюдению правил дорожного движения компания ведет круглогодично в Северо-Западном регионе. В эти выходные в Архангельске волонтеры "Роснефть" проведут игровое занятие для детей Донбасса и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ребята будут изучать правила дорожного движения, научатся расписывать традиционный северный пряник, рисуя автомобили, светофоры и дорожные знаки.