«Отдал бы деньги армии и на восстановление Донбасса»: Старинное кольцо за 500 миллионов долларов продают в Петербурге

В Петербурге объявился владелец кольца, которое якобы стоит 500 миллионов долларов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На огромном рубине 7,5 карата вырезан герб польского города. Это кольцо изготовил ученик Микеланджело Бенвенуто Челлини более пятисот лет назад для польского канцлера. Во всяком случае, так утверждает хозяин этой необычной драгоценности, который обратился в редакцию. Мужчина хочет продать свое украшение за… 42 миллиарда 525 миллионов рублей! «КП» разбиралась, действительно ли это украшение стоит такой круглой суммы.

Семейные ценности

- Кольцо досталось мне от моей бабушки-армянки, а ей от ее бабушки... Я знаю, что мои предки жили в польском городе Замосць. Его основал канцлер и богатейший человек XVI века Ян Замойский. Как перстень оказался в нашей семье и уж тем более как очутился в России, ума не приложу. Жалею, что плохо интересовался историей семьи, - рассказал «КП» хозяин украшения петербуржец Анатолий Кузнецов.

Под лупой можно рассмотреть выгравированный на камне герб польского канцлера, жившего в XVI веке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчина утверждает, что его кольцо подлинное, и семья хранит его веками.

- В семье всегда было много денег. Родители скупали серебро и хрусталь. У нас, например, было две «Волги» и целый мешок старинных монет. Отец у меня служил военным, имел ученую степень. Я тоже пошел по стопам отца. В лихие девяностые пришлось распродавать семейные драгоценности, чтобы прокормить детей и дать им достойное образование, - вспоминает «властелин кольца».

Уже в двухтысячные годы, когда большая часть старинных вещей была распродана, Анатолий вспомнил о фамильном кольце. Хранил он его дома в обычной шкатулке.

- Бабушка говорила мне беречь кольцо, потому что оно стоит больших денег, но я и не представлял, каких! - делится мужчина.

Властелин кольца получил украшение в наследство от родственников, живших в Польше во времена царской России. Несколько сотен лет перстень передается в наследство старшему сыну по женской линии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Охотники за сокровищами

Только в двухтысячных Иван узнал, что кольцо - настоящее произведение искусства. Это перстень с рубином 7,5 карата высшей категории самого редкого и ценного оттенка «голубиная кровь» выполнен из золота (7,1 г) с серебряной накладкой в виде стрелы или копья, огибающей дужку кольца. Рубин с глубоко вырезанной печаткой герба семьи Замойских.

- Эксперты-ювелиры оценили мое кольцо в 500 миллионов долларов. Я бы хотел, чтобы эта ценность принадлежала государству и любой желающий мог ей полюбоваться, поэтому я решил продать перстень Эрмитажу, - говорит Анатолий.

Владелец ювелирного украшения в четвертом поколении, опасаясь воров, часто меняет место хранения кольца. Он не доверяет музеям и банкам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2005 году его уже приглашали в Эрмитаж, чтобы оценить кольцо.

- Я пристегнул кольцо на толстую собачью цепь и пошел в музей. Меня встретил сотрудник Эрмитажа Виктор Файбисович и ахнул! Сказал, зачем я порчу такую ценность, нося ее так небрежно, - говорит Анатолий. В тот момент ему предложили оставить кольцо в музее, пока не найдется покупатель, но мужчина побоялся, что вернут ему подделку и не дадут денег, вежливо пообещал подумать и откланялся. В Росохранкультуре оформил заключение о подлинности кольца, получил на руки уведомление и решил искать покупателей дальше.

- Через какое-то время я обратил внимание, что на руках у меня нет заключения, а только уведомление о запрете вывоза кольца за границу, - вспоминает мужчина. Он думает, что эту бумагу в итоге выкрали.

Владелец кольца много лет пытается продать украшение, пользуясь поддержкой СМИ и общественников, но все время натыкается на препятствия. Единственной возможностью продать фамильное украшение, считает хозяин перстня, станет аукцион. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Доказать, что это кольцо действительно работа Челлини, невозможно - такой экспертизы нет, и уж тем более невозможно доказать, что кольцо принадлежало Яну Замойскому. Челлини имел более существенные заказы, чем вырезание гербов на печатях. Ценность кольца заключается в его относительной старости, в наличии в нем золота, серебра и обычного рубина, - объяснили «Комсомолке» в Эрмитаже.

При этом Марина Лопото, кандидат искусствоведения и специалист по западноевропейскому ювелирному искусству, подтвердила «Комсомолке», что рубин в кольце действительно очень редкий.

Сейчас Анатолий надеется, что кольцо у него купит один из музеев. Деньги он хочет направить российской армии и на восстановление Донбасса.

Деньги с продажи украшения с 500-летней историей пойдут на восстановление ЛНР, ДНР и укрепление российской армии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конкретно

Анна ВАКШИНА, геммолог Научно-исследовательского независимого центра экспертиз имени Бенуа, считает, что максимальная ювелирная ценность рубина «голубиная кровь» 7,5 карата более 1 миллиона долларов.

- Для того чтобы назначить столь высокую цену, нужно учесть множество факторов: месторождение камня, отсутствие облагораживания, чистоту и особенности огранки. Золото и серебро ювелирного изделия оцениваются отдельно, приумножая ювелирную ценность. Что касается ценности исторической, то сколько будет стоить работа Челлини, могут сказать только историки и искусствоведы, - говорит специалист.