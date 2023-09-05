Осенний сезон пробок: Какие дороги в Санкт-Петербурге будут ремонтировать в сентябре

Обновление дорог затронет и север города, и юг, и центр. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осень наступила, близится ремонт… Ремонт дорог в Петербурге, конечно, процесс нескончаемый: там закончили, здесь начали. Рассказываем, где ожидать снятого асфальта, дорожных ограждений и пробок в сентябре.

ОТ СЕВЕРА ДО ЮГА

Большая часть работ придется на северный и южный районы города. А вообще в сентябре ремонтировать будут сразу два десятка крупных магистралей.

- Специалисты планируют приступить к ремонту 21 магистрали, 6 из них - в южной части города. Самый протяженный объект на юге - Витебский проспект, почти 5 км дороги. Самый маленький - улица Мичурина в Павловске, работы здесь будут проводиться на 1,4 км, - заявили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

А что еще на юге? Например, проспект Ветеранов (внушительный кусок длиной почти 4 км от проспекта Маршала Жукова до улицы Подводника Кузьмина) и Красносельское шоссе от КАД до улицы Дзержинского - на съезде с кольцевой точно будет несладко. Работы затронут и проспект Обуховской Обороны сразу на двух участках - от Смоляной улицы до Большого Смоленского проспекта и от улицы Шелгунова до улицы Грибакиных. Крупная артерия Невского района и без того стоит в пробках в часы пик, а с ремонтом дело осложнится.

Сложнее всего придется центру: участок улицы Марата полностью перекроют с 5 по 25 сентября. Машинам придется объезжать участок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На противоположной стороне Петербурга тоже полным-полно ограничений на сентябрь. 2,5 км улицы Кржижановского ограничит проезд от улицы Коллонтай до улицы Латышских Стрелков. Чуть больше двух километров дороги отремонтируют и на Чугунной улице от Литовской до Полюстровского проспекта. Точно не обойдется без пробок район станции метро «Черная речка»: одноименная набережная от Торжковской улицы до Выборгской набережной уходит на ремонт - получите, распишитесь, вам починят километр с хвостиком.

И Васильевскому острову достанется: ограничат проезд по набережной реки Смоленки от набережной Макарова до Камской улицы и по Наличной улице от улицы Нахимова до Малого проспекта. Казалось бы, ну участки по полкилометра, не беда. Однако обе локации крайне востребованы у водителей. Значит, пробкам быть.

Затор коснется и Петроградки из-за ремонта улицы Блохина - проезд по ней затруднится от Кронверкского проспекта до Ждановской набережной.

Работы уже стартовали на проспекте Сизова - от Богатырского до Испытателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самый масштабный ремонт ждет Приморское шоссе. Целых 7,5 км от Вокзальной улицы до улицы Володарского начнут обновлять в сентябре. Чуть поменьше, но тоже внушительно - Горское шоссе, чуть больше 4 км.

ДОРОЖНЫЙ БЛИЦ

Держите в уме подборку других адресов, где уже начался или вот-вот начнется ремонт. Где-то починят асфальт, где-то переложат трамвайные пути. Итак, готовьтесь:

5 сентября - 29 октября - перекресток проспекта Просвещения и улицы Руставели

3-30 сентября - проспект Сизова от Богатырского проспекта до проспекта Испытателей

3-24 сентября - Пражская улица от улицы Фучика до проспекта Славы

1 сентября - 30 ноября - перекресток Цитадельского шоссе и Цитадельской дороги

1-30 сентября - улица Дыбенко от Товарищеского проспекта до проспекта Солидарности

1-16 сентября - Софийская улица от Колпинского шоссе до КАД

30 августа - 13 сентября - улица Александра Матросова (поэтапно).