Власти Петербурга опровергли слухи на тему сбора биометрии

Информация о необходимости срочно отказаться от сбора биометрии оказалась фейком. Фото: vk.com/spbgkumfc

В социальных сетях активно распространялась информация о необходимости срочно подать в МФЦ заявление на отказ от сбора биометрических данных. Однако это не больше чем слухи. Как указал вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин, спешить с этим не нужно, ведь отказаться можно в любой момент. Отметим, что биометрические данные представляют собой информацию, которая помогает установить личность человека. Для этого могут использоваться отпечатки пальцев, запись голоса или изображение лица.

- У части петербуржцев данные слухи вызвали опасения. В результате МФЦ города в конце лета столкнулись с повышенной загрузкой. Так, с июня по август количество обращений в МФЦ по отказу от сбора биометрии выросло в 30 раз, - отметили в пресс-службе Смольного.

Больше всего подобных обращений пришлось на последнюю неделю августа. И хоть в сентябре ажиотаж вокруг этой темы спал, но он не ушел окончательно. Только за первые дни осени горожане подали 6 тысяч заявок на отказ от сбора биометрии, тогда как за весь июнь их набралось всего 1,7 тысячи.

Отмечается, что с 2023 года все операции с биометрическими данными в России проводятся только через Единую биометрическую систему (ЕБС). При этом частные организации лишились права собирать и хранить такую информацию.

- Биометрические данные, как и любые другие персональные данные, запрещено собирать без согласия человека. Поэтому не верьте фейкам. Если вы официально не сдавали биометрические данные в какую-либо организацию, подписав письменное согласие, то вам и не нужно отказываться от их сбора и использования. Вашей биометрии в государственной системе попросту нет, - добавил Станислав Казарин.

Но если вдруг человек сдавал биометрию и хочет запретить хранить ее в ЕБС, то нужно обратиться в МФЦ. Сделать это можно в любой момент. Пока данная услуга предоставляется только в МФЦ, однако в скором времени она станет доступна и на Госуслугах.

Узнать, если ли у человека биометрия или нет в системе также можно на Госуслугах. Для этого нужно в личном аккаунте зайти в раздел «Профиль» и открыть вкладку «Биометрия».