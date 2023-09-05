Умер Валерий Дрелевский, известный фотограф из Петербурга

Валерию Дрелевскому было 77 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Известный фотограф Валерий Дрелевский умер в Петербурге. 77-летнему мужчине стало плохо во время плавания в бассейне. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. Известно, что за свою карьеру Валерий Дрелевский в качестве фотографа сотрудничал с Эрмитажем и Русским музеем. Он с легкостью и талантом снимал разные локации: от различных достопримечательностей до красивейшей природы.

- Сестра Валерия – моя лучшая подруга. Он одинокий человек, и других близких людей у него нет. Его сестра живет в Калининграде, ей очень плохо, она не знает, куда ей позвонить. Видели новости, но подтвердить никак не можем, - рассказала сначала spb.kp.ru знакомая Дрелевского Нина.

Несмотря на возраст, мужчина вел активный образ жизни. Фото: СОЦСЕТИ

Через некоторое время печальное известие о смерти талантливого фотографа подтвердилось. По словам собеседницы spb.kp.ru, его не стало 4 сентября.

По некоторым данным, мужчина, несмотря на возраст, любил заниматься спортом, регулярно посещал тренировки и вел активный образ жизни. Обстоятельства гибели известного фотографа предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.