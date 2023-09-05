Мал, да удобен: что такое «карманные парки» и зачем они нужны

Застройщики предлагают новый для Петербурга и области формат общественных пространств. Рендер: пресс-служба А101.

Горожанам не хватает скверов, бульваров и парков - об этом говорят многочисленные соцопросы. Людям важно, чтобы неподалеку от дома было место, где можно подышать свежим воздухом и отдохнуть. Именно поэтому крупные городские парки становятся точками притяжения жителей близлежащих жилых кварталов. Проблема в том, что добираться до зеленых оазисов горожанам не всегда удобно.

Альтернативой большим городским паркам могут стать так называемые «карманные парки». Это небольшие зеленые территории или «карманы» между домами с нестандартной формой и максимально гибким подходом к функциональному наполнению. Здесь могут быть оборудованы зона тихого отдыха, спортивная площадка, зона бук-кроссинга и другие элементы городского благоустройства. Для местных жителей такие пространства - хороший вариант для спокойного отдыха, чтения, общения или настольных игр с друзьями. Еще одним плюсом «карманных парков» по сравнению со «статичным» функционалом больших общественных пространств является вариативность их наполнения и оперативная смена концепции при необходимости. В них возможно, в том числе, создать функцию общественного питания с помощью фуд-траков или мобильных киосков.

Несмотря на растущую популярность этого формата в крупнейших городах мира, в Петербурге и области подобные проекты до сих пор представлены не были. Первопроходцем этого формата в петербургской агломерации станет сеть внутренних функциональных парков в проекте «А101 Лаголово».

Кстати, еще одной функцией сети «карманных парков» в жилом районе «А101 Лаголово» станет обеспечение проницаемости территории - комфортный транзит жителей по всей территорий района. Все парки будут объединены в своего рода зеленый коридор, который будет связывать основные точки притяжения района - школу, площадь, торговую инфраструктуру. У жителей и гостей района будет возможность передвигаться не только по улицам, но и строить маршрут внутри квартала, сквозь комфортные и уютные парки.