Пармезан и дорблю начнут поставлять в Петербург из Калининградской области

Сыр появится на прилавках через полгода: именно столько времени нужно, чтобы пармезан созрел. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербург будут поставлять сыры из Калининградской области. Там появилось новое производство на территории индустриального парка «Черняховск». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора СППК «Калининградское молоко» Романа Соколова.

- Новое производство видов сыра должно увеличить объемы выпускаемой продукции. Поэтому и был построен завод в индустриальном парке «Черняховск». Инвестиции в проект составили порядка 50 миллионов рублей, - отметил Соколов.

На производстве будут перерабатывать 28 тонн молока в день. Четыре тонны планируют отправлять на выпуск сыра пармезан. Кроме этого, на заводе изготовят молодые и полутвердые сыры. Из-за высокого спроса на сыр дорблю с голубой плесенью производство планируют расширять.

Пармезану требуется полгода на созревание, поэтому первая партия приедет в Петербург и другие города лишь в начале 2024 года.