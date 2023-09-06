Праздник в Университете профсоюзов показали на всю страну

Александр Запесоцкий и Сергей Боярский ярко выступили на празднике. Фото: Ольга МЕРЗЛЯКОВА.

ОСНОВАТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

1 сентября - особый праздник для студентов Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). В главном гуманитарном вузе страны«День Знаний»отмечают ярко и неповторимо. В одном месте происходит столько всего важного и интересного, сколько в некоторых учебных заведениях не случается за целый год. Начало сентября 2023-го не стало исключением.

Традиция по-особому отмечать начало учебного года, ранее принятая только на школьных линейках, была перенесенаСПбГУП в высшую школу страныв 1992 году. С тех пор ей неукоснительно следуют вот уже 31 год. В этот раз праздник приобрел особый размах, включив в себя множество различных мероприятий. Например, 1 сентября начал свою работу Молодежный медиаканал университета. Уже в первый день работы там шла трансляция праздника СПбГУПа на всю страну, в том числе – по информресурсу Академии наук «Научная Россия».

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - РАБОТА

День начался сцеремонии подписания сразу двух соглашений. Первое - договор между вузом и Федеральной службой по труду и занятости (Роструд).

- В 2008 году Президент России Владимир Путин поручил нам открыть факультет конфликтологии, - сказал ректор университета, академикАлександр Запесоцкий. - Мы развиваем его работу с федеральными министерствами и ведомствами и я очень признателен руководителю РострудаМ.Ю. Иванковуза его доверие,стремление еще активнее сотрудничать с нами в области подготовки кадров и научных исследований. Теперь наша работа по линии конфликтологии в стране выйдет на еще более высокий уровень.

Второй договорбыл подписан с Ассоциацией коммуникационных агентств России. Выпускники университетской специальности «Реклама и связи с общественностью» пользуются огромным спросом на рынке труда. Соглашение с самой крупной организацией рекламщиков России еще улучшит подготовку студентов в этой сфере.

Счастливые первокурсники. Фото: Ольга МЕРЗЛЯКОВА.

НАПУТСТВИЯ В ДОРОГУ ЗНАНИЙ

После деловой части пришло время торжественной - на университетской площади имени академика Дмитрия Лихачева. К пяти тысячам студентов, родителей и преподавателей обратились с приветствиями и поздравлениями руководство вуза и знаменитые гости. Первым выступил ректор СПбГУП, член-корреспондент Российской академии наук, академик Российской академии образования, доктор культурологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки России, Заслуженный артист России и любимец студентов Александр Запесоцкий.

- Для нас сегодняшний праздник символизирует одну из главных ценностей университета - ценность знаний, - отметил Александр Запесоцкий. –Особенно хочупоздравить первокурсников. Попасть к нам было непросто. Наш вуз является одним из лидеров России по конкурсу. В этом году на одно бюджетное место претендовало 76 человек, а средний балл ЕГЭ многих поступивших близок к 100. Что касается платных мест, то средний балл поступивших оказался выше, чем средний в вузах страны на бюджет. Думаю, это потому, что 100% наших выпускников за последние 20 лет находят себе достойную работу. Я желаю всем вам успехов.И еще: всегда чтить и Родину, альма-матери своих родителей!

Студенты ответили на обращение ректора шквалом аплодисментов. После этого к микрофону вышли почетные доктора университета, представителивласти, ученые и преподаватели. Обращения прозвучали и от Михаила Пиотровского, Бориса Эйфмана, Олега Басилашвили, Марии Захаровой и Семена Альтова.

НАГРАДА ЛУЧШИМ

Одним из радостных моментов дня стала церемония вручения государственных наград Президента России выдающимся сотрудникам СПбГУП. Первый проректор вуза Лариса Пасешникова получила весомейший Орден Почета. Еще несколько педагогов удостоились Ордена Дружбы, медалиордена «За заслуги перед Отечеством» и благодарности Президента Российской Федерации.

Заведующую кафедрой немецкого и романских языков, профессора Елизавету Легенькову, работающую в вузе с 1986 года, посвятили в Почетные профессора СПбГУП, а член Госсовета России Михаил Шмаков вручил дипломы лучшим студентам-стипендиатам.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Стремясь в будущее,Университет профсоюзов всегда бережно хранит память своих героев. Одним из легендарных профессоров вуза был Михаил Бобров - герой Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Санкт-Петербурга, возглавлявший кафедру физвоспитания с 1994 года и до ухода из жизни в 2018 году. К 100-летию легендарного ленинградца в СПбГУП открыли музей Боброва. В нем представлено множество уникальных экспонатов, раскрывающих жизненный путь героя. Этот музей - не просто хранилище раритетов. Он настолько необычен и насыщен информацией, что в него хочется приходить еще и еще.

ЯРКАЯ КУЛЬМИНАЦИЯ

Когда были сказаны все важные слова, пришло время короткого, но насыщенного яркими сюрпризами театрализованного действа. Сперва гостей ждал блистательныйперфоманс от студентов с портретами-звездами почетных докторов СПбГУП. Далее -виртуозный танец студентов кафедры хореографического искусства.

А настоящим хитом программы стал выезд брига под алыми парусами. Под гром аплодисментов и музыки в центр площади выехала большущая модель парусника. Внезапно к кораблю вышел император Петр I! Государь выразил свои напутствия и назначил капитаном «корабля знаний» Александра Запесоцкого.

Звоном в рынду парусника ректор ознаменовал начало учебного года. Ему вторили тысячи колокольчиков, розданных студентам. Грянул гимн университета и в небо взмыл гигантский колокольчик из шаров. Яркой точкой этого волшебного момента стало грандиозное пиротехническое шоу, от которого захватывало дух.

Впереди студентов СПбГУП ждет удивительное путешествие в мир знаний, и уже можно определенно сказать, что начало этого пути они запомнят на всю жизнь!

Вручение Михаилом Шмаковым государственных наград выдающимся сотрудникам вуза. Фото: Ольга МЕРЗЛЯКОВА.

СКАЗАНО

Директор Института Африки РАН, член-корр РАН, доктор экономических наук, профессор Ирина Абрамова:

«Сегодня в СПбГУП состоялся абсолютно замечательный праздник, который очень важен для студентов, вступивших в новую жизнь. То настроение, которое было сегодня задано на весь учебный год, необходимо не только молодежи, но и преподавателям. Здесь умело сочетаются как традиции, так и современность, что крайне важно в наши дни».

Депутат ГосДумы РФ Сергей Боярский:

«1 сентября в Университете профсоюзов - всегда большое событие. Я наблюдал сотни восторженных первокурсников, которые в полной мере ощутили, что попали в настоящих храм знаний. Все это возможно благодаря трудам ректора вуза. Личность Александра Запесоцкого без сомнения можно назвать выдающейся. Он настоящий человек-праздник и всегда выступает генератором удачных идей. Желаю всем ребятам удачи!»