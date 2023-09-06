Встречаем осень с музыкой: В сентября в Петербурге пройдут особые джазовые выходные

Этой осенью вас ждет зажигательная музыка, танцы, а также вкусные напитки и еда в историческом здании Варшавского вокзала. Фото: VOKZAL 1853.

Петербург можно назвать одной из мировых столиц джаза. А вы любите этот яркий и энергичный жанр? Тогда приходите 16 и 17 сентября в VOKZAL 1853 на джазовые выходные. Вас ждет зажигательная музыка, танцы, а также вкусные напитки и еда в историческом здании Варшавского вокзала.

В субботу 16 сентября в 20:00 на главной сцене выступит Mussorgsky Jazz Orchestra, который исполнит огромное количество признанных музыкальных шедевров, которые были написаны в золотой век джаза.

Знаменитый коллектив известен петербургской публике с 80-х годов. Его состав, как и звучание, всегда полны энергии, благодаря постоянному притоку новых талантов из музыкального училища имени Мусоргского. Помимо больших программ на главных сценах города, коллектив регулярно выступает на модных открытых и закрытых площадках, участвует в международных фестивалях и аккомпанирует на концертах звездам, легендам рока и эстрады.

А в воскресенье 17 сентября в 19:00 для петербуржцев и гостей города сыграет «Петроградская Джазовая Ассоциация» - творческое объединение молодых музыкантов Северной столицы. В репертуаре ансамбля лучшие образцы отечественного и зарубежного джаза прошлого столетия.

В программу войдут популярные и малоизвестные джазовые композиции на русском языке в оригинальных и авторских аранжировках, написанные такими выдающимися композиторами как Исаак Дунаевский, Тамара Маркова, АрноБабаджанян, Андрей Петров.

Надевайте яркий наряд и вперед на VOKZAL 1853!

СПРАВКА

VOKZAL 1853

Адрес: Набережная Обводного канала 118 С.

Реклама. ООО «Две Столицы»