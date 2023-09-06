«Лед готов, проводят тестовые матчи»: Борис Пиотровский не исключил перенос сроков сдачи СКА Арены

Строительство СКА Арены находится на финальной стадии. Фото: vk.com/worldstadiums

Жители города с нетерпением ждут открытия крупного спортивного объекта. СКА Арена должна была достроиться в сентябре, но теперь есть вероятность, что сроки будут немного сдвинуты. Вице-губернатор Борис Пиотровский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM рассказал, на каком этапе сейчас находится строительство объекта.

- СКА Арену я посетил в июне. Там действительно все на финальной стадии, но сроки ввода в эксплуатацию пока назвать сложно. Во время строительства возникали трудности, но специалисты смогли все преодолеть. За это им – огромная благодарность, - отметил Борис Пиотровский.

СКА Арену обещали сдать в сентябре 2023 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сроки окончания строительства могут сдвинуть из-за того, что в процессе множество заключенных контрактов так и не были исполнены заграничными коллегами. Но благодаря качественному импортозамещению, проблемы удавалось решать достаточно быстро. Поэтому стадион достроят в ближайшее время, сильных отставаний по срокам не будет.

- Сейчас там уже лежит лед. Постепенно начали проводить тестовые матчи, - объяснил вице-губернатор.