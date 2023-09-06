50 тысяч петербуржцев за лето посетили пространство Tele2 Art Space на Елагином острове. Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 подвел итоги работы площадки Tele2 Art Space на Елагином острове. За три летних месяца арт-пространство посетило более 50 тысяч петербуржцев и гостей города. Они прослушали 8 000 минут лекций, просмотрели 15 000 минут фильмов, провели 3 000 минут на концертах и мастер-классах.

Tele2 Art Space — современное пространство для жителей Петербурга, где каждый мог больше узнать об искусстве, посмотреть фильмы или послушать образовательные лекции от экспертов. Специалисты помогали разобраться в кинематографе, живописи, архитектуре, истории и литературе. На площадке провели также public talk «Культурная урбанистика», участники которой обсудили роль бизнеса, власти и культуры в создании городских общественных пространств.

Каждые выходные в арт-пространстве устраивали занятия по йоге, организовывали музыкальные концерты классической и джазовой музыки, проводили танцевальные вечеринки. Любой желающий мог поучаствовать в интеллектуальных играх «Квиз, плиз!» или посетить фестиваль современной фортепианной музыки Piano Day 2.0.

За время работы площадки гости прослушали 8000 минут лекций, просмотрели 15 000 минут фильмов, провели 3000 минут на концертах и мастер-классах. Кроме того, в пространстве горожане могли поработать в комфортных условиях: на территории площадки был доступен коворкинг с бесплатным Wi-Fi, организованным на базе мобильного интернета Tele2.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Культура и искусство – это эффективная территория для выстраивания отношений с клиентом. Мы стремимся быть не просто мобильным оператором, но и партнером, поддерживать образ жизни пользователей наших услуг. Поэтому важно говорить с аудиторией в сфере её интересов и за рамками мобильной связи».

Партнерами пространства в этом году стали образовательная платформа «Правое полушарие интроверта», видеосервис Wink, группа компаний «Рики», Центр Art &Science университета ИТМО, библиотека и арт-резиденция «ШКАФ», городской культурно-просветительский проект «Открытый город», просветительский проект «Петербург глазами инженера», Культурный форум, Государственная академическая капелла, школа джазовых танцев Summertime Swing, сеть йога студий HOT YOGA 36, интеллектуально-развлекательная игра «Квиз, Плиз!».

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