В Тихвине заменили 4 километра тепловых сетей

Детский сад «Солнышко» в Тихвине. Фото: пресс-служба ООО «Петербургтеплоэнерго».

В городе Тихвине Ленинградской области «Петербургтеплоэнерго» завершает работы по замене 4 километров тепловых сетей. Дело в том, что качество старых, нередко проложенных наружным способом, не отвечает строительным нормам и правилам безопасной эксплуатации и ставит под угрозу надежность теплоснабжения. В результате реконструкции устаревшие трубопроводы меняются на современные, в том числе прокладываемые в защитных железобетонных лотках. Новые тепловые сети имеют высокоэффективную пенополиуретановую изоляцию, проходят строгий контроль на производстве и при выполнении монтажа.Работы ведутся в рамках Концессионного соглашения, заключенного с администрацией Тихвинского района.

В скором времени ООО «Петербургтеплоэнерго» приступит к реконструкции еще порядка 30 километров тепловых сетей. Также запланировано строительство пяти новых газовых котельных в четырех сельских населенных пунктах Тихвинского городского поселения (поселках Сарка, Красава, Березовик, Царицыно Озеро) взамен устаревших, работающих на неэффективных видах топлива (уголь, щепа). Использование природного газа в качестве основного вида топлива в сочетании с применением современного, энергоэффективного оборудования при строительстве замещающих источников позволит улучшить экологическую обстановку в поселках и в целом в районе за счет снижения вредных выбросов, а также повысит качество и надежность теплоснабжения потребителей.

- Безусловно, ряд технологических операций невозможен без отключения подачи теплоносителя, однако, заботясь об удобстве своих потребителей, компания по возможности сокращает эти сроки, прокладывая необходимые обводные линии временных тепловых сетей для обеспечения граждан горячим водоснабжением, - подчеркнул заместитель генерального директора ООО «Петербургтеплоэнерго» по присоединениям и инвестициям Петр Гавриленко. - Выполняемая реконструкция в итоге значительно повысит качество оказываемых услуг и снизит вероятность возникновения нештатных ситуаций.

По итогам выполненных в 2023 году работ, 3 школы, 5 дошкольных учреждений, два объекта среднего специального образования, больничный комплекс и множество жилых домов Тихвина в новом отопительном сезоне будут получать тепло и горячую воду по обновленным сетям.