Шарфик для кота, молодые хедлайнеры и благотворительные фонды: как прошел социальный проект «Будь с городом!» на Елагином острове

Участники фестиваля связали 35-метровый шарфик для кота - символа благотворительного фонда «Лепта». Фото: предоставлено организаторами

В этом году Елагин остров стал местом встречи всех неравнодушных людей. 3 сентября уже в восьмой раз прошел уникальный проект «Будь с городом!», направленный на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Фестиваль посетили более 15000 зрителей, а онлайн-трансляцию посмотрели около миллиона человек.

Рассказываем о том, как это было.

ДАЖЕ САМОЕ МАЛЕНЬКОЕ ДОБРОЕ ДЕЛО – БОЛЬШОЕ!

На самом входе зрителей фестиваля встречали волонтеры двух благотворительных фондов: «Лепта» и «Доброделы» которые представляли собственные проекты, проводили множество мастер-классов и делились информацией о том, где и как помогать людям, которые действительно нуждаются в помощи.

Фанаты были счастливы увидеть любимых артистов на большой сцене. Фото: предоставлено организаторами

- Сегодня фонд делает добрые дела, ведь каждое доброе дело – большое. Мы представили свой мерч, поделки ручной работы мам особенных деток, а также открыли «Добропочту», через которую можно отправить письмо малышам, - рассказала о деятельности организации волонтер фонда «Доброделы».

За время работы деловой площадки участники фестиваля связали шарфик для кота – символа благотворительного фонда – длиной в 35 метров, посетили зону аквагрима и уже сразу смогли помочь тем, для кого это действительно важно.

- Мы счастливы, что город проводит мероприятия, благодаря которым можно помогать людям. Спасибо большое администрации Санкт-Петербурга за то, что каждый из нас может сделать доброе дело так просто, - поделилась впечатлениями зрительница фестиваля.

Тося Чайкина смогла «бахнуть стрелой» в самое сердце каждого зрителя. Фото: предоставлено организаторами

ТЕ, КТО ВЗРЫВАЮТ ЧАРТЫ

Помимо деловой программы фишкой фестиваля стали выступления всеми любимых звезд эстрады, среди которых: ЮлианнаКараулова, Тося Чайкина, Антоха МС и Ева Власова.

Первыми на сцену на Большой площади в ЦПКиО им. С.М. Кирова поднялся коллектив YOUART и сразу же завел публику своим сильным инструменталом и проникновенными текстами. Продолжил «раскачивать» толпу певец и блогер Леша Покровский, который исполнил известные треки, а группа Settlers, которая вышла вслед за ним, удивила всех зрителей фестиваля народными мотивами своих композиций.

Благотворительные фонды «Доброделы» и «Лепта» смогли привлечь на свои площадки более 500 человек. Фото: предоставлено организаторами

Но больший ажиотаж в зале вызвали те люди, чьи треки уже на протяжении долгого времени находятся в топах чартов страны. Тося Чайкина и ее уникальная поп-музыка смогли объединить всю толпу и наполнить душевным теплом каждого из присутствующих, а при появлении Юлианны Карауловой зрители смогли вспомнить далекий 2015 год - певица исполняла свои легендарные старые треки. Антоха МС поставил громкую финальную точку в концерте проекта «Будь с городом!» и запомнился всем своей авторской манерой исполнения и нереальной энергией.

- Нужно делать больше добрых дел, не искать в этом какой-то выгоды. Тем самым люди будут вдохновляться помогать другим. Чем больше людей, которые готовы откликнуться, тем лучше, - поделилась певица и композитор Тося Чайкина.

Братья из группы YOUART произведи фурор на всю толпу своей песней «Сияй». Фото: предоставлено организаторами

НЕ ТОЛЬКО ОФЛАЙН

Любой желающий, который не мог присутствовать на фестивале лично, мог присоединиться к онлайн-трансляции, которая была доступна в официальной группе проекта «Будь с городом!» Вконтакте, а также в социальных сетях и на сайте генерального информационного партнера проекта телеканала «Санкт-Петербург». Даже через экраны устройств миллион зрителей смогли почувствовать ту теплую и дружественную атмосферу, которая царила на протяжении всего фестиваля.