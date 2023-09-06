«Из этого можно сделать традицию»: Спустя 100 лет на Дворцовой сыграют живыми шахматами с лошадьми

В Петербург спустя 100 лет могут повторить партию живых шахмат на Дворцовой. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Шахматные партии редко бывают зрелищными, кроме тех случаев, когда один из гроссмейстеров бьет другого гроссмейстера по голове шахматной доской. В администрации Центрального района вспомнили об еще одном способе оживить игру: провести матч в «Живые шахматы», как это было в нашем городе в 1924 году на Дворцовой площади. Теперь возможен своеобразный ремейк. Финансирование на такую партию запросила глава района Елена Федорова, выступая на нулевых чтениях бюджета, где выступают разные просители государственных денег.

- Мы собираемся приурочить это событие к Международному дню шахмат, который празднуют 20 июля, - сказала она.

Вот как это выглядело в 1924 году. Пересъемка Тимур ХАНОВ

Конечно, у депутатов возникло много вопросов. Будут ли настоящие кони? Ответ: Да. А слоны? Ответ: Нет. Кто будет королем у белых и черных? Ответ: Это пока неизвестно - интрига. Зато известно, сколько такое мероприятие может стоить: 4 миллиона рублей.

Каким событием организаторы вдохновлялись – понятно. 20 июля 1924 года, то есть сто лет назад, на Дворцовой провели матч «Живые шахматы». Фотографии, к счастью, сохранились, благодаря газетным архивам. Соревновались между собой советские гроссмейстеры Илья Рабинович и Петр Романовский. Белыми фигурами вступали матросы Красного флота в парадной форме. Им противостояли черные фигуры красноармейцев.

К 90-летию партии, то есть в 2014 году, опыт «Живых шахмат» повторили. Но без грандиозного размаха – например, клетки на брусчатке просто разметили мелками. Одним словом, выглядело это мероприятие как «Живые шахматы курильщика» из знаменитого мема.

В 2022 в Таврическом саду тоже играли в «Живые шахматы». Организатором, кстати, выступила администрация Центрального района – видимо, обкатывала идею. Масштабы, конечно, были скромнее, чем в 1924-м. Ни моряков, ни красноармейцев, ни настоящих коней. Роли пешек, слонов и коней исполняли молодые люди, одетые в футболки, на которых было нанесено изображение нужной фигуры. «Управляли» фигурами два 11-летних шахматиста. Перед ними лежала настоящая шахматная доска, а передвижения людей были просто проекцией, выполнявшейся по команде модератора. Возможно, это была такая тренировка перед действительно ярким событием.

За игрой в Таврическом следили 300 человек. На Дворцовой, надо думать, зрителей будет в разы больше. Например, за той самой партией в 1924-м наблюдали пять тысяч горожан.

Ярослав Костров, возглавляющий общественное движение «Центральный район за комфортную среду обитания», считает, что идея интересная. Но есть нюансы.

- Надо посмотреть, из чего формируется цена вопроса, - сказал он и добавил, что массовые шахматы можно развивать иными методами, - здесь властям поможет парковая культура и сеансы с гроссмейстерами.

Поддерживает инициативу района и депутат Законодательного собрания Дмитрий Павлов:

- Это вообще можно сделать традиционным событием! Представляете, сколько туристов такие шахматы будут собирать! Я уже не говорю про то, что это потрясающий вид спорта, который нужно развивать у нас. Так что это очень позитивная идея. Надеюсь, все получится.

Запланируют такой матч или нет, станет понятно после того, как бюджет пройдет три стадии рассмотрения в Законодательном собрании. Случится это к середине октября.