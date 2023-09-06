Рассылку петербуржцам повесток с информацией о продлении срока службы опровергли в ЗВО

В ЗВО опровергли новость о продлении срока службы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городских СМИ Петербурга появилась информация о распространении странных писем из военкомата, в которых говорится, что скоро будет увеличен срок обязательной военной службы. Военкоматы могли перепутать срок службы и увеличение призывного возраста.

Повестка при этом выглядела вполне правдоподобно и пришла якобы в конверте, где в графе "От кого" значился военкомат Адмиралтейского и Кировского районов. Однако в Западном военном округе опровергли эту новость и назвали ее «вражескими происками».

- Таких писем призывникам не отправляли, - заявил spb.kp.ru источник в ЗВО.

Напомним, фейки по поводу военной службы приходится развеивать регулярно. Буквально недавно, в середине августа, жителей Петербурга ошарашила новость, что призывникам из Московском района приходят СМС с просьбой явиться в военкомат, а в случае неявки грозит якобы административный протокол. Но в ЗВО назвали эту новость ложью.

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