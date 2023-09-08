Холод, солод и фудпейринг

Новая линейка пива «Бочкарёв Ремесленное безалкогольное» представлена тремя сортами: «Холод и Солод», «Живой розлив» и «Белый колос»

Некоторые их идеи были неожиданными и вызвали настоящий восторг. Рассказываем.

Илья Лазерсон – повар с медийным именем. На его телеграм-канал подписаны почти 50 тысяч человек. Он написал несколько десятков книг о еде и однажды даже кормил английскую королеву, когда она с визитом приезжала в Петербург. Поэтому в еде для него загадок нет. И в питье тоже.

Его коллега, пивовар Сергей Василевский сварил за свою жизнь столько пива, что им можно было бы заполнить Финский залив (благо он не такой уж и глубокий).

Свое выступление они начинают с фундаментальных основ.

- Когда мы собираемся приступить к трапезе, мы должны понять: кто на столе будет главным? Условно: мы пьем и закусываем или едим и запиваем, - говорит Лазерсон.

Тут выбор каждый делает сам. Для Сергея Василевского, понятно, пиво имеет доминирующее значение. Он представляет публике несколько новых сортов безалкогольного пива из ремесленной линейки «Бочкарёва». Это новинки «Холод и солод», «Живой розлив» и «Белый колос». К каждому сорту шеф-повар подобрал идеальную пару, которая будет его правильно дополнять. Ну а поскольку Лазерсон фанат своего дела и обожает готовить, пары получилось даже две. Так сказать, на любой вкус.

Для презентации новой линейки шеф-повар Илья Лазерсон приготовил идеальные закуски для каждого сорта пива из новой линейки. Одна из них - чили кон карне с кукурузными чипсами

ОТ СЛАДКОГО К ГОРЬКОМУ

То, чем занимался в этот день Лазерсон, можно было назвать модным словом «Фудпейринг». Но сам шеф говорит, что одним словом, пусть и таким красивым, этот процесс не описать.

- Нужно понимать, что наши ощущения вкуса меняются с возрастом, зависят от состояния, настроения и так далее. Поэтому сочетание блюд и напитков - субъективный процесс. Формулами это не прописать. Нет законов и аксиом. Только рекомендации, - говорит шеф.

Дальше Лазерсон дал базу про вкусы. Это должен знать каждый гурман. Но, как выяснилось, не знает. Потому что на вопрос «Сколько всего существует вкусов?» не смог ответить никто.

А их четыре: соленое, сладкое, кислое, горькое. За передачу нюансов отвечает язык. Разные его части считывают разную информацию. Допустим, сладкое – это про кончик языка. А вот горечь – та часть, что ближе к корню. Ну и так далее.

- Главный секрет простой, - говорит Лазерсон, - чем больше вкусов вместе, тем круче. Это как близость с женщиной. Вы же когда с ней общаетесь, вам не только ее поцеловать хочется, но и, например, потрогать. А женщинам – то же самое с мужчинами. В еде это также работает.

Принцип простой и легко запоминающийся: если у вас, допустим, сладкий напиток, то к нему лучше добавлять блюда, сочетающие в себе соленое, кислое и горькое.

Главный пивовар бренда Сергей Василевский и известный шеф-повар Илья Лазерсон провели закрытый мастер-класс по фудпейрингу

РАЗНЫЕ СОРТА – РАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ

А вот как о пиве рассказывает Сергей Василевский. Его слова – как поэзия для любителей пенного напитка.

- Сорт «Холод и солод» 0% алкоголя из нашей ремесленной линейки сварен с минимальным количеством хмеля, - говорит он и переходит к более сложным аллегориям. - Такое пиво как ассистент. Незаметный, но незаменимый. Вкус не будет тянуть одеяло на себя. Таким напитком хорошо утолять жажду в жару. Или запивать хорошую еду.

Как дополнить его? Например, немецким салатом с колбасками. Там есть горчица, которая хорошо раскрывает вкус напитка. Другой вариант – фрикадельки с зеленым соусом из петрушки. Интересный вариант, но, как отметили участники дегустации, все же на любителя. Прежде всего, любителя зеленых тонов.

Еще один сорт – «Живой розлив» – также безалкогольное.

- Это более классическое пиво, - объясняет Василевский. - Можно сказать, традиционный лагер, каким он и должен быть. А значит, у него более выраженный охмеленный характер.

Для такого сорта хорошо подойдет мексиканский салат с кукурузой и сладким перцем (сладкое послевкусие с этим пивом как раз будет уместно), а еще – сырная закуска. Ее Лазерсон сделал по очень интересной методике – по сути, смешал один сыр с другим. Получился такой сырный сыр. Но это работает!

ВРЕМЯ РЕМЕСЛЕННОГО

Напоследок пивовар представляет еще один нестандартный сорт безалкогольного пива: «Белый колос». Просто оно нефильтрованное. А значит, с очень яркой ароматикой. И сладковатое. В общем, настоящий крафт.

- Это ароматный нефильтрованный лагер с нотками, не поверите, персика, - дополняет Василевский.

Именно поэтому к такому сорту нужно брать что-то совсем несладкое. Фрукты – не подойдут. Лучше смотреть в сторону южной кухни. Например, «Чили кон карне», в которую заботливая рука шеф-повара добавила немного корицы. С начос – прекрасно и почти по-классически. Для тех, кому Мексика не очень близка, Лазерсон предлагает азиатского кальмара в соевом соусе. Вкусно? Не то слово!

В общем, переиначивая классика, можно сказать, что хорошая трапеза – это правильное пиво с правильными блюдами в правильном порядке. Но каждый должен все эти составляющие для себя выбрать сам. Главное – не бояться экспериментов.

Гостям мастер-класса предложили оценить сочетание идеальных закусок от шеф-повара в сочетании с новой линейкой пива

КОНКРЕТНО

Пять советов хорошего ужина от Ильи Лазерсона:

1. Пейте сначала более легкие сорта, а потом более яркие и насыщенные. Вкусовая палитра должна идти по восходящей.

2.После четвертой порции напитка наши рецепторы перестают ощущать его вкус. Стоит либо сделать перерыв, либо хорошо промыть рот водой.

3.Пиво с соленой рыбой – не самое лучшее сочетание. Откровенно говоря, это просто уловка, которую придумали в Прибалтике, чтобы человеку хотелось постоянно пить, и он покупал больше пива.

4.Когда мы едим и пьем, следует сначала хорошо прожевать пищу и проглотить ее. А уже потом сделать глоток любимого напитка. Так вкусовые ощущения будут более полными.

5.Важно есть осмысленно. А еще - говорить за столом только о любви и еде.

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