Более 660 человек пропали в лесах Ленобласти с начала 2023 года

В лесах Ленобласти пропали 662 человека с начала 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Летняя пора – это время, когда спасатели МЧС и поисковые отряды работают на износ из-за резкого роста числа пропавших людей. С начала 2023 года в лесах Ленобласти пропало 662 человека. 55 из них – дети. Трех человек до сих пор не удалось найти, а пятеро найденных оказались мертвы. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области Алексей Николенко.

- За такой же период в прошлом году в лесах Ленобласти пропали 470 человек, среди них 47 детей. А за весь 2022 год пропали 993 человека, 60 детей. 10 человек так и не удалось найти. 11 человек найдены мертвыми, - привел статистику Алексей Николенко.

Жителей Ленобласти и Петербурга попросили правильно собираться в лес за грибами: брать с собой телефоны, одеваться в яркую одежду, предупредить близких о предполагаемом месте тихой охоты.

Старший поисковик отряда «Лиза Алерт» в Петербурге Анна Мишурнова отметила, что чаще всего приходится искать пожилых людей, у которых есть различные заболевания.