«Зелибоба» и «Апельсинка»: В музее «Царское Село» вырастили арбузы и дыни по старинным технологиям

В ГМЗ "Царское Село" вырастили арбузы и дыни. Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

В числе самых любимых летних фруктов и ягод – обязательно арбуз и дыня. А в музее-заповеднике «Царское Село» знают секрет выращивания сочных лакомств по старинным технологиям. Выращенные таким способом арбузы и дыни обещают показывать петербуржцам и гостям города во время экскурсий 9 сентября. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

- Петербург находится в зоне рискованного земледелия, но в некоторых источниках при этом отмечается, что в XVIII веке петербуржцы употребляли арбузов едва ли не больше, чем кабачков. Здесь также умели успешно выращивать их в непростом климате, – говорит главный хранитель парков Ольга Филиппова.

Посетителям покажут дыни и арбузы 9 сентября. Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

Музейные садовники отдали предпочтение таким сортам арбузов как «Зелибоба», «Бархан», «Шуга еллоу». А среди дынь специалисты вырастили «Апельсинку» и «Необычайную».

В ближайшую субботу в «Царском Селе» проведут праздник «Яблочный полдень». 9 сентября во время экскурсии посетителям покажут легендарные летние лакомства. Но другой вопрос: дадут ли попробовать? Такую информацию администрация музея-заповедника не раскрыла.