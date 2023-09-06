Владимир Дедков из НИИ Пастера: Открывать новые штаммы COVID-19 и давать им глупые названия можно бесконечно

С 28 августа по 3 сентября в Петербурге ковидом заразилось 475 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока Петербург готовится противостоять сезонному гриппу, в городе отметили достаточно резкий подъем заболеваемости коронавирусом. Только в первую неделю сентября заразившихся почти на 30 процентов больше, чем в предыдущую (475 человек против 332, - примеч.Авт.). Да и, как отметили в ВОЗ, рост числа смертей и госпитализаций в России и других странах показывает, что вирус никуда не делся. «Комсомолка» узнала, стоит ли бояться мутаций COVID-19 и запасаться ли на зиму как в старые недобрые времена масками и антисептиком.

- Вообще у нас доминирует один штамм – Омикрон, все остальное – его подвиды, - поправляет корреспондента spb.kp.ru заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. – Все эти мутации – они незначительные и проходят в пределах Омикрона, не влияя кардинально на вирус. Все только пугают этими Кракенами, Арктурами и Кентаврами, а они, на самом деле, ничего сверхнового из себя не представляют.

К слову, недавно Роспотребнадзор заявлял, что в России зафиксировали еще один вариант коронавируса – Эрис, по поводу которого били тревогу в Великобритании. Но Дедков считает, что открывать новые штаммы и давать им глупые названия можно бесконечно.

- Им лишь бы что-то открыть и напугать этим всех. Но вирус эволюционирует равномерно, поэтому никаких кардинальных перемен, которые бы резко повлияли на смертность или течение болезни, я не вижу. Это так же вероятно, как если метеорит упадет на Землю. Да и чтобы изучить, насколько один геновариант «злее» другого, надо на 3-4 месяца с головой уходить в изучение, а за это время они уже находят новые штаммы.

По данным на сентябрь 2023 года, в Петербурге от ковида вакцинируют «Спутником лайт» и «Конвасэлом». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это вот, говорит ученый, когда наши организмы впервые столкнулись с незнакомым патогеном, тогда да, была катастрофа. Многие не справились. А сейчас, когда уже большинство так или иначе переболело коронавирусом и иммунитет к нему сформировался, вирус свою «корону» уже потерял и опустился до разряда «сезонных болячек».

- Осенью, конечно, больше людей болеет. Особенно в сентябре, когда все вернулись с отпусков и стали больше контактировать друг с другом на работе, учебе, в транспорте. Вот тебе и подъем заболеваемости, - заключает Дедков. - Но драматического роста не происходит. В плане поведения вируса – обстановка стабильная.

Но это не значит, что беречь себя и вакцинироваться не надо. Особенно тем, кто в группе риска: пожилым, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто еще не болел и не прививался. Так, Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации, но рекомендовал ставить прививки «уязвимой категории», а также медикам, педагогам, правоохранителям, военным, госслужащим, работникам сферы услуг, транспорта и энергетики.

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В Комздраве напомнили, что сейчас (сентябрь 2023 года) в Петербурге вакцинируют однокомпонентным «Спутником лайт» и универсальным двухкомпонентным «Конвасэлом», который, по задумке, должен защитить от разных штаммов вируса, в том числе и новых. Разработал его петербургский НИИ вакцин и сывороток.

Вакцина есть в ограниченном количестве поликлиник, поскольку она больше не поставляется Минздравом централизованно - районы ее закупают самостоятельно.

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