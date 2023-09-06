«Танцы под «Седую ночь»: Фанаты устроили флешмоб на Дворцовой площади в честь дня рождения Юрия Шатунова

Фанаты Шатунова устроили танцевальный флешмоб на Дворцовой площади в честь его дня рождения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 50-летний юбилей знаменитого исполнителя и экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова жители Северной столицы устроили масштабный флешмоб. Проводили акцию на Дворцовой площади. Причем участвовали в нем как взрослые, так и дети. Spb.kp.ru тоже присоединилась к празднованию дню рождения по-прежнему популярного артиста.

– Встречаем сегодня земной юбилей Юры Шатунова. Он навсегда в наших сердцах и даже ДНК! Спасибо тебе за детство, за то, что ты был и есть, – написала одна из фанаток на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Вспомнить создателя главных хитов молодости. юности и современности собрались сотни человек. Кто стал автором зажигательной хореографии, неизвестно. Но активные «дискотечные» движения практически заставили и spb.kp.ru присоединиться к флешмобу. Местные жители вспоминали артиста и синхронно, почти как один, двигались под культовые «Седая ночь» и «Белые розы». Ярые фанаты Юрия Шатунова даже одели футболки с его изображением.

Напомним, исполнитель скончался около года назад в возрасте 48 лет. Причиной смерти, как установили медики, стал обширный инфаркт. Врачи пытались реанимировать певца, но сердце остановилось еще в машине скорой помощи.