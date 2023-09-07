Емельяновский сквер благоустроят в Петербурге осенью 2023 года

Сквер приведут в порядок до октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге скоро начнутся работы по благоустройству Емельяновского сквера. Накануне ордер выдала Государственная административно-техническая инспекция. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

- Зона отдыха расположена на пересечении Кронштадтской и Корабельной улиц, - говорится в сообщении.

В сквере появятся дорожки и тропинки, там установят уличную мебель, высадят деревья и кустарники. Заказчиком работ выступает администрация Кировского района. Срок ордера будет действовать с 7 сентября по 15 октября. Вероятно обновленный сквер можно будет посетить уже этой осенью.

К слову, благоустройство сквера будет выполнено в рамках программы «Жилье и городская среда», которая утверждена президентом Владимиром Путиным. Проект «Формирование комфортной городской среды» поддерживает губернатор Александр Беглов.