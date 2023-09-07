Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2023 6:17

Ездить на самокатах запретили на Адмиралтейской набережной в Петербурге

Там установили 15 запрещающих знаков, а нарушители заплатят штраф - 500 рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
На Адмиралтейской набережной появились запрещающие знаки.

На Адмиралтейской набережной появились запрещающие знаки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжают регулировать правила движения самокатов. Накануне любителям мобильного транспорта запретили кататься на Адмиралтейской набережной. Там появились специальные запрещающие знаки в количестве 15 штук. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

- Адмиралтейская и Дворцовая набережные - одни из самых популярных точек притяжения горожан и туристов, поэтому именно там вопросы обеспечения безопасности дорожного движения играют особенно важную роль, - отметил заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Запрет действует с 7 сентября.

Запрет действует с 7 сентября.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Запрет на Адмиралтейской набережной будет действовать по всей улице – от Сенатской площади до Дворцового проезда. Кататься запрещено и на личном, и на арендованном транспорте. А в случае нарушения придется заплатить штраф – 500 рублей.

В ближайшее время такой же запрет начнет действовать на всем протяжении Дворцовой набережной – от набережной Фонтанки до Дворцового проезда. Сейчас в Петербурге 28 зон запрета для передвижения на самокатах.

КАРТИНА ДНЯ