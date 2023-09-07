Тепло до +25 градусов продержится в Петербурге до середины сентября

Летняя погода задержится в Петербурге до середины сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теплая, практически летняя погода, придет в Петербург в ближайшие дни. Сегодня, 7 сентября, в городе еще сохраняется прохлада с температурой до +20 градусов. А вот уже 8 числа в Северной столице воздух начнет активнее прогреваться, и столбик термометра превысит 20-градусную отметку. В последующие дни температура и вовсе достигнет +25 градусов. При этом такая теплая погода продержится в городе до середины сентября. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

- Уже с завтрашнего дня температура должна сначала достичь +20 градусов, а потом уже и превышать эту, можно сказать, летнюю отметку. Практически до середины сентября фон температуры воздуха днем в Петербурге будет от +20 до +25 градусов, да и по Ленобласти тоже, - отметил синоптик.

По его словам, на погоду по-прежнему будет влиять антициклон. Теплый воздух в Петербург будут приносить западный и южный ветра. Однако атмосферные фронты иногда будут проходить по северу региона, затягивая небо облаками. Поэтому в городе будет меньше солнца. Но вместе с этим в Северной столице дождей и сильного ветра не ожидается, а ночами иногда даже будет штиль.