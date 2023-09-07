22 сентября в Петербурге состоится концерт группы Cream Soda

Специально для петербуржцев Cream Soda исполнит новые и всеми любимые хиты. Фото: VOKZAL 1853.

22 сентября в фудмолле VOKZAL 1853 в Петербурге будет жарко! В этот день в Северную столицу возвращается уже ставшая легендарной российская электронная группа Cream Soda. Любимцы публики приедут не с пустыми руками - они везут для своих фанатов долгожданным альбом и обновленное лайв-шоу Internet Friends.

Релиз альбома знаменует новый виток в творчестве группы, ироничный и новаторский, а мероприятие изменит все представления о привычных концертах. Создатели шоу смогли сохранить главное - безумную энергетику, узнаваемый стиль и острую актуальность текстов и музыки.

Internet Friends - это экспрессивный лонгплей, который выходит за грань жанров и форматов, отличается искренностью и любовью к новой рейв-культуре. По словам участников группы, это альбом для прогрессивных и смелых, для тех, кто выше стереотипов и готов развиваться и наслаждаться новым, несмотря ни на что.

Альбом посвящен памяти Димы Нова, Гоши Киселева, Ромы Свиргунова и Аристарха Ухтомского.

Специально для петербуржцев группа исполнит новые и всеми любимые хиты: «Никаких больше вечеринок», «Плачу на техно», «Комета» и многие другие.

Не пропустите незабываемое шоу на концертной площадке VOKZAL 1853!

КОНКРЕТНО

Адрес: Набережная Обводного канала 118 С.

Сбор гостей в 20:00

Билеты можно приобрести на сайте

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