Смертельное ДТП в Ленобласти: Фура влетела в группу детей на велосипедах на трассе «Скандинавия»

По предварительной информации, в ДТП есть погибшие. Фото: Прокуратура Ленобласти

Жесткое ДТП с участием велосипедистов произошло на трассе «Скандинавия». Авария случилась на 60-м километре дороги. На проезжей части столкнулись фура, легковой автомобиль и несколько детей-велолюбителей. Сообщение об этом появилось в паблике «ДТП и ЧП» во ВКонтакте.

- В левой полосе под грузовик попал один велосипедист, он погиб, - сообщает очевидец.

Тем временем сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося и сообщили, что в аварии погибли, как минимум, двое детей на велосипедах. Еще 10 человек - пострадали. Один из них - взрослый, а остальные - дети, воспитанники школы-интерната олимпийского резерва.

По предварительной информации, виновником случившегося мог стать водитель фуры. Сообщение об аварии сотрудникам поступило в 10:45 7 сентября. ДТП случилось в районе развязки на поселок Огоньки.

Фура влетела в детей на велосипедах. Фото: Прокуратура Ленобласти

- На место происшествия оперативно выехали наряды ДПС, а так же представители других экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства аварии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» пояснили, что фура наехала и на детей, и на легковушку.

- На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, скорая, ГИБДД. Заняты первая и третья полосы движения в сторону Выборга, проезд возможен по второй полосе, - рассказали в организации.