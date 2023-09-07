Торговый оборот по кредитным картам у жителей Северо-Запада вырос на 28%. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Петербуржцы и жители всего Северо-Западного федерального округа стали чаще расплачиваться за товары и услуги кредитными картами. По данным Сбера, по итогам семи месяцев 2023 года торговый оборот по ним в Северо-Западном федеральном округе вырос на 28%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил до 177,3 миллиарда рублей. Такой же показатель наблюдается в Санкт-Петербурге. При этом, количество действующих кредиток в целом выросло на 4%.

Больше всего торговый оборот по кредитным картам в округе вырос в Ленинградской (33%) и Архангельской (29%) областях, а также в Республике Коми (29%).

Если говорить о новых картах, то с января по июль этого года жители Северо-Запада оформили их на 64% больше, чем в прошлом, а петербуржцы - на 70%.

Кроме того, лидерами по приросту пользователей кредитных карт в этом году стали Псковская и Вологодская области: здесь карты открывали на 84% и 75% чаще, чем годом ранее. Также высокий спрос проявили петербуржцы (прирост 70%).

Растущую популярность кредитных карт эксперты объясняют, прежде всего, выгодными условиями. Они часто бесплатны в обслуживании, имеют длинный беспроцентный период и выгодные ставки, включая снятие наличных.