В Петербурге прошел Ленинградский форум «Мой бизнес» - Энергия возможностей». Фото: пресс-служба Сбербанка.

6 сентября 2023 года в Петербурге прошло крупнейшее мероприятие в сфере бизнеса Северо-Западного региона при участии губернатора Ленинградской области - Ленинградский форум «Мой бизнес» - Энергия возможностей».

Форум собрал 750 участников, 5 дискуссионных и образовательных площадок, 20 сессий и мастер-классов, 50 топ-спикеров. Главными темами стали промышленная кооперация, молодежное предпринимательство, развитие и поддержка креативных индустрий, женский бизнес и бизнес в сфере туризма.

С самого открытия энергию форуму задавали сами предприниматели и представители власти. Также на мероприятии заключили немало важных договоров. Например, Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области подписали соглашение со Сбером о сотрудничестве сроком на пять лет.

- Мы начали работать с Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области в 2019 году, и подписанный сегодня документ дает старт очередному этапу нашего сотрудничества, - отметил директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области Олег Тихомиров. - Помимо непосредственно банковских услуг, мы планируем развивать социальное предпринимательство и инклюзивные практики. Также соглашение открывает новые возможности для реализации совместных проектов в сфере природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности, что в конечном счете будет повышать качество жизни людей.

Вместе стороны планируют развивать инвестиционную инфраструктуру, внедрять принципы ESG, поддерживать субъекты малого и среднего бизнеса и предпринимательство региона.

- Если ранее совместная работа была направлена исключительно на гарантийную поддержку бизнеса в регионе, то сегодня начинается новый этап нашего социального партнерства, - сказал директор Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области Вадим Аверин.

По словам директора, подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии будет способствовать развитию инклюзивных проектов, локального и ответственного предпринимательства на территории Ленинградской области.