Квартира с перспективой: почему именно сейчас стоит купить новостройку в Кудрово

ЖК «Аквилон Stories». Рендер: пресс-служба Группы Аквилон.

Кудрово среди новых жилых микрорайонов города и области считается одним из лучших - с точки зрения близости к городу, безопасности проживания, насыщенности инфраструктурой и прочего. 12 сентября здесь стартуют продажи 3 очереди ЖК «Аквилон Stories». Для многих это последняя возможность приобрести новую квартиру в современном доме в этой локации. Объясним, почему с решением квартирного вопроса именно в Кудрово лучше не затягивать.

ПОСЛЕДНИЕ ПРОЕКТЫ

Освоение Кудрово началось в середине нулевых и за полтора десятка лет на восточных границах Петербурга вырос полноценный город-спутник, в котором есть все необходимое для жизни. Сегодня земли под жилую застройку здесь практически не осталось - в продажу выходят в основном новые очереди в строящихся проектах. На одном из последних свободных участков неподалеку от станции метро «Улица Дыбенко» строится ЖК «Аквилон Stories». Первую очередь проекта Группа Аквилон планирует сдать уже в конце этого года, а совсем скоро, 12 сентября, стартуют продажи 3 очереди ЖК. Конечно, незастроенные земельные участки на территории Кудрово имеются, но по генплану на них должны появиться торговые центры, спортивные объекты, детсады, поликлиники. Так что новых масштабных жилых проектов в Кудрово не появится. Возможно, уже через несколько лет купить квартиру в этом районе можно будет только на вторичке, а это уже совсем другие варианты, условия и цены.

ЖК «Аквилон Stories». Рендер: пресс-служба Группы Аквилон.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дома, которые строятся сегодня, по используемым технологиям, планировкам и инженерной начинке во многом превосходят здания, возведенные лет 7-10 назад. Так, «Аквилон Stories» станет настоящим переосмыслением комфорт-класса. Главный акцент застройщик сделал на энергоэффективности, инновационных системах «умного» управления домом, комплексном благоустройстве и новых требованиях к безопасности. Одна из «фишек» проекта - интеллектуальная цифровая система inHOME, которая позволяет с помощью онлайн-технологий решать бытовые вопросы, управлять квартирой и экономить на оплате коммунальных услуг. Кроме того, в проекте предусмотрено панорамное остекление балконов, авторская отделка парадных, закрытый безопасный двор с уникальным благоустройством. При этом жильцам доступен большой выбор планировочных решений от студий до евро-четырехкомнатных квартир. Каждый квадратный метр площади будет использоваться эффективно и функционально, соответствуя требованиям покупателей.

ОБЖИТОЙ РАЙОН

Сегодня город Кудрово - современный молодой город на границе Петербурга и Ленинградской области. Здесь есть вся необходимая инфраструктура: детские сады, школа, собственный парк, ТРК «МЕГА-Дыбенко», салоны красоты, магазины, отделения почты, банка, спорткомплексы, медицинские центры и лаборатории. Также решен вопрос безопасности - район регулярно патрулируется. С каждым годом жить в этом районе становится комфортнее, здесь появляются новые соцобъекты. Так, Группа Аквилон построит детский сад на 200 мест, а также выступит соинвестором школы на 825 мест. Оба социальных объекта расположатся в шаговой доступности от «Аквилон Stories». А в одном из корпусов откроется некоммерческий детский клуб «Аквилон KIDS», который перейдет в собственность жителей комплекса.

ЖК «Аквилон Stories». Рендер: пресс-служба Группы Аквилон.

ХОРОШАЯ ЭКОЛОГИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Изначально в Кудрово не было вредных производств, поэтому застройщикам не приходилось рекультивировать земли перед строительством. Да и с зеленью тут совсем неплохо - на территории района раскинулся парк Оккервиль, через который протекает одноименная река, недалеко находятся лесные массивы. Большой вклад в благоустройство и озеленение нового города вносят застройщики. Так, во дворе «Аквилон Stories» появится уникальный дендропарк, проект которого разработала студия ландшафтного дизайна DEREVO PARK. Эстетика парка построена на двух образах - реки, символизирующей движение, и поля, которое окутывает своим спокойствием. Дендропарк протекает по всей территории двора, как большая «зеленая» река. Пешеходная аллея, проходящая сквозь парк, нанизывает на себя все дворовые зоны и соединяет их воедино. Главной отсылкой к образу поля станут акцентные группы многолетних злаковых растений и луговых трав. Дендропарк точно станет любимым место для отдыха жителей «Аквилон Stories».

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

С точки зрения транспортной доступности Кудрово во многом выигрывает у других территорий застройки. Город-спутник по сути можно считать одним из районов Петербурга, ведь северную часть Кудрово от Невского района и метро «Улица Дыбенко» отделяет немногим более километра. От ЖК «Аквилон Stories» до подземки можно доехать за 10 минут, а 25 минут хватит, чтобы добраться до центра. Всего в нескольких минутах езды выезд на кольцевую автодорогу, по которой можно доехать в любой район города. И кстати, жителям Кудрово летом можно не бояться развода мостов: город находится недалеко от Вантового моста, связывающего левый и правый берега Невы.

Есть у Кудрово и еще одно неоспоримое преимущество - город этот молодой, а живут в нем активные и неравнодушные люди. А значит, он и дальше будет развиваться, только не за счет новых строек, а благодаря развитию инфраструктуры и повышению качества жизни.

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