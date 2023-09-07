В Великом Новгороде иногородним ученикам курсов по программированию предоставят бесплатное общежитие. Фото: freepik.com.

Сегодня в России всеми силами стремятся воспитать молодое поколение талантливых молодых специалистов в сфере IT. Сегодня в России всеми силами стремятся воспитать молодое поколение талантливых молодых специалистов в сфере IT. Например в образовательном проекте "Школа 21" от Сбера, можно бесплатно получить востребованное образование в сфере IT.

Участникам интенсива, которые приедут в новгородский кампус «Школы 21» из других городов страны, будет доступна отдельная секция общежития №1 Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Вуз является ключевым партнером в реализации проекта школы в Великом Новгороде. Здание общежития находится в пяти минутах ходьбы от кампуса, который расположен в инновационном научно-технологическом центре «Интеллектуальная электроника - Валдай».

Жить участники будут в двухместных и трехместных комнатах, которые оснащены всем необходимым для комфортного проживания. Подать заявку на размещение в общежитии можно сразу после подачи заявки на обучение и прохождения отборочных этапов.

«Школа 21» помогает всем желающим от 18 лет приобрести навыки программирования на C, C++, Java, Python, Go, C#, осваивоить работу с базами данных и инфраструктурой, а также изучить различные направления в сфере цифровых технологий.

Школа неоднократно получала положительную оценку со стороны первых лиц страны. Так, совсем недавно активное развитие и масштабирование «Школы 21» в российских регионах поддержал министр цифрового развития России Максут Шадаев. Ранее Президент Российский Федерации Владимир Путин отмечал, что «Школа 21» - хороший пример для создания подобных образовательных пространств. Инициатором проекта стал Сбер.

- На сегодняшний день нам поступило более 1500 заявок на обучение, - отметил директор новгородского кампуса «Школы 21» Андрей Латышев. - Из них более 200 заявок от жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Тверской и Псковской областей. Это говорит о том, что спрос на обучение в нашем кампусе очень высокий, и, он не ограничивается пределами нашего города. Предоставление общежития участникам из других городов поможет выполнить главную задачу школы - сделать IT-образование доступным для всех желающих независимо от их места проживания.

Первый отборочный интенсив в кампусе стартует уже 18 сентября. На нем в течение 26 дней участники пишут код с нуля, создают свою первую игру, готовят индивидуальные и групповые IT-проекты, развивают «мягкие» навыки, а также учатся решать сложные задачи в сжатые сроки. Далее по его результатам они отбираются на основное обучение. В настоящее время набор на обучение продолжается.

- Я давно хотел стать разработчиком в сфере машинного обучения и, так как планировал переезд в Санкт-Петербург в будущем, то выбор пал на самый ближайший город к нему, - сказал будущий участник интенсива новгородского кампуса «Школы 21» Владимир Перепелкин. - Я приеду на интенсив школы из Симферополя, для меня бесплатное проживание в общежитии - это отличная возможность чувствовать себя комфортно даже в незнакомом городе. Плюс ко всему, это поможет мне сконцентрироваться на интенсиве и не отвлекаться на организационные вопросы, связанные с проживанием».

Кампус «Школы 21» в Великом Новгороде будет первым в Северо-Западном федеральном округе. Он станет точкой притяжения для всех желающих получить образование в IT-сфере.