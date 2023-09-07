Санкт-Петербург вошел в ТОП-10 по количеству заявок на международный конкурс по искусственному интеллекту. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В последнее время российская молодежь очень интересуется темой искусственного интеллекта (ИИ). Прямо сейчас талантливые ребята участвуют в командном этапе AI Challenge. Это международный детский конкурс по ИИ. Проект объединяет участников со всего мира и помогает начать использовать технологии ИИ, в том числе для решения задач, актуальных для бизнеса.

В AI Challenge принимает участие молодежь до 18 лет из 35 стран мира, в том числе Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Узбекистана и других. Российские города лидируют по количеству заявок на конкурс, среди которых Санкт-Петербург занял 2 место.

Организатором проекта выступил Сбер и Альянс в сфере искусственного интеллекта, который объединяет технологических лидеров своих отраслей для развития ИИ в России. Кейсы для конкурса предоставили компании-участники альянса.

Во время командного этапа участники обмениваются опытом и совместно выполняют задания по использованию ИИ в одном из пяти направлений конкурса: медицине, креативных индустриях, эффективном производстве, анализе изображения и видео, сельском хозяйстве.

Все этапы конкурса проводятся на All Cups - технологической платформе для проведения онлайн-соревнований и IT-чемпионатов. На сегодняшний день самая популярная у участников конкурса задача - по направлению «Медицина». Участникам предлагается построить ML-модель, позволяющую диагностировать сердечные патологии по ЭКГ-сигналам. Регистрация на AI Challenge продлится до 27 сентября 2023 года.