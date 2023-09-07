Важна не только зарплата: как выбрать компанию, в которой понравится работать

Высокий сезон поиска работы традиционно выпадает на сентябрь. Фото: freepik.com.

Высокий сезон поиска работы традиционно выпадает на сентябрь. Отпуска закончились, и на рынке наблюдается заметное оживление. А значит, самое время искать работу мечты. Каждый представляет ее по-разному, но хорошая зарплата по-прежнему остается самой важной мотивацией для будущего сотрудника. Об этом говорят результаты исследования hh.ru, согласно которым большинство соискателей (81%) выбирают компанию из-за хорошего заработка. Две три респондентов обращают внимание на удобство расположения офиса, оценивают возможность иметь гибкий график, узнают, есть ли возможность удаленки. Но есть и другие вещи, от которых напрямую зависит общее настроение в коллективе и результат работы. И это не про деньги. Вместе с экспертами собрали несколько параметров, на которые стоит обращать внимание при выборе работодателя.

АТМОСФЕРА И СТИЛЬ РУКОВОДСТВА

Насколько в коллективе спокойная и дружелюбная атмосфера, настолько хорошо будет в нем работать. Если отношения построены на взаимном уважении и доверии (но без панибратства), то и работаться будет лучше.

- Почему это важно? Потому что это то, с чем человек сталкивается каждый день. И вряд ли вам понравится, если вам будут грубить, обесценивать ваши старания или даже кричать на вас. Как выяснить стиль руководства: смотреть отзывы о компании от бывших сотрудников, попытаться найти тех, кто прямо сейчас работает в компании и просто спросить об этом, - советует руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

МЕРЧ И СУВЕНИРЫ ОТ КОМПАНИИ

Вряд ли классная футболка или органайзер с логотипом компании станет решающим фактором в процессе принятия решения о выборе места работы. Но это приятный бонус, который может быть важен для сотрудника. Сразу приходит на ум: если компания готова тратиться на такие вещи и дарить их своим работникам, значит ей не все равно, значит есть и другие способы заботы о людях. А это важно, потому что первый месяц - период адаптации к работе - вызывает огромное количество стресса. Без поддержки и мотивации специалисты скорее разочаровываются в работе.

- История с нематериальным поощрением пришла к нам из Европы. Например, некоторые компании в качестве приветственного подарка и для помощи в адаптации на новом месте работы выдают своим новым работникам велком-боксы. Такие наборы включают в себя самые необходимые предметы и документы, которые помогут сотруднику быстро освоиться в новой среде и начать работу. Внутри некоторых организаций есть мерч-магазины с баллами за успехи, заслуги сотрудника. Человек набирает определенное количество баллов за проявление в ценностях, эффективную работу, реализованные проекты и инициативы и обменивает их на подарки от компании. Это помогает стимулировать сотрудников внутри компании достигать лучших результатов, быть более дружелюбными и коммуникабельными, - говорит генеральный директор продакшн-агентства Com.Mint Ольга Лобач.

В прошлом году на пике был интерес к здоровому образу жизни, поэтому в качестве подарков использовались бутылки для воды, термокружки, рюкзаки, товары для спорта. Фото предоставлено продакшн-агентством Com.Mint.

Кстати, в производстве брендированной продукции есть свои тренды. Например, в прошлом году на пике был интерес к здоровому образу жизни, поэтому в качестве подарков использовались бутылки для воды, термокружки, рюкзаки, товары для спорта. По-прежнему актуальны фирменные ручки и блокноты и стабильным спросом пользуется электроника - повербанки, наушники, акустические системы, портативные колонки.

- Агентство помогает компании определиться с поводами дарения, учитывает все отраслевые праздники и ключевые события в году, собирает информацию о заказчике и предлагает варианты брендированных товаров, - добавляет Ольга Лобач.

АКТИВНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Празднование дня рождения компании, Нового года, выезды на природу с шашлыками никто не отменял. Но многие работодатели стали смотреть на организацию корпоративного досуга гораздо шире. Они проводят спортивные соревнования, квесты, благотворительные акции, организуют совместное волонтерство. Причем, все чаще мероприятия проходят без банкетных залов и прочей мишуры, иногда - внутри подразделений, что делает их более индивидуальными и близкими каждому сотруднику. О наличии или отсутствии подобных активностей обязательно стоит упомянуть.

- Все перечисленные мероприятия используются для того, чтобы поощрить и отметить сотрудников, причем, это делается через уважительное отношение и общение с ними, через спокойную и дружескую атмосферу на работе, через доверие к компании, которая может быть островом спокойствия в турбулентное время, а также через активную гражданскую позицию, которую компания поможет высказывать своим сотрудникам через совместные акции и дела, будь то сбор батареек, вещей, пластика, сбор макулатуры, сдачу крови для больниц или создание скворечников, - говорит Мария Бузунова.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Многие современные компании сами берутся за обучение новых сотрудников - дают наставника, доступ к собственным образовательным программам. Некоторые учреждения отправляют работников на внешнее обучение за корпоративный счет. Оно мотивирует работников, препятствует профессиональному выгоранию и позволяет поддерживать интерес к профессии на протяжении долгого времени.

- Сегодня повышение квалификации является необходимым процессом, особенно в связи с быстро меняющимся миром, технологиями, законодательством и так далее. Сотрудники заинтересованы в повышении своей квалификации, так как это позволяет им улучшать свои навыки и знания, получать новые возможности для карьерного роста и повышения заработной платы, а работодатели понимают, что повышение квалификации сотрудников помогает сохранять конкурентоспособность организации на рынке, улучшать качество продукции или услуг и повышать эффективность бизнес-процессов, - рассказывает первый проректор - Директор Департамента международного туризма и молодежной политики Санкт-Петербургского Института бизнеса и инноваций Татьяна Игнатьева. - Однако на практике, в 2020 и 2022 году наблюдался достаточно резкий спад покупки курсов повышения квалификации, в первую очередь это объясняется тем, что при повышении уровня нестабильности в мире и стране, ни работодатели, ни сотрудники не готовы тратить деньги на образование и откладывают обучение «до лучших времен». Отдельно стоит отметить тот факт, если сотрудник хочет пройти повышение квалификации по собственной инициативе, то работодатель не обязан компенсировать такие расходы. Поэтому если работодатель согласен оплатить обучение по вашей инициативе, то это может стать дополнительным плюсом в «копилку» выбора именно этого работодателя.

НЕ ХОТИТЕ ОШИБИТЬСЯ С ВЫБОРОМ? ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ!

Поиск работы - ответственный шаг, поэтому к нему нужно хорошо подготовиться: больше узнать о компании, почитать отзывы сотрудников. Не стесняйтесь задавать вопросы на собеседовании, но будьте аккуратны и не спрашивайте о личном. Лучше присмотритесь к поведению будущего руководителя, это уже на старте может указать, будет ли с ним комфортно работать. В силах каждого руководителя сделать так, чтобы сотрудники не начинали с понедельника ждать пятницу, а стремились каждый день делать результат лучше, чем вчера. И ваша задача - найти именно такую компанию.