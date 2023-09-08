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Общество8 сентября 2023 5:37

Обязательные занятия по профориентации начались в школах Петербурга

Такие уроки будут проходить каждый четверг
Анастасия НУРАДИЛОВА
Для школьников проведут 34 таких занятия.

Для школьников проведут 34 таких занятия.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В школах Петербурге занятия по профориентации станут обязательными. Для учеников проведут уроки из курса «Россия – мои горизонты». Первое такое занятие прошло в учреждениях 7 сентября. Подросткам рассказали о качествах и навыках, необходимых для разных профессий. Они составили индивидуальную профориентационную карту. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Такие внеурочные занятия для учеников 6-11 классов будут проходить каждый четверг. Курс единый для школ всей страны. Он состоит из 34 занятий. Школьники узнают о достижениях в области науки и технологий, современном рынке труда, перспективных профессиях и специальностях, - рассказали в ведомстве.

В рамках профориентационных занятий учителя расскажут подросткам о возможностях реализации их талантов и помогут детям разобраться, в какой сфере они хотели бы работать после обучения.

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