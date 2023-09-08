Встреча неравнодушных: Осенью в Петербурге пройдет Форум социального призвания

Подробнее о мероприятии рассказала директор форума Марина Седова-Бахенская в программе «Плюс минус 18». Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В нашем обществе живут герои. Это работники служб занятости, внебюджетных фондов, представители некоммерческих организаций и других социальных сфер. Тихие и не всегда заметные, эти люди каждый день делают большую работу. 8-11 сентября в Петербурге пройдет Всероссийский молодежный форум социального призвания. Для кого он создан и что приготовили организаторы? На эти и другие вопросы ответила директор форума Марина Седова-Бахенская в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM.

ВСТРЕЧА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

- Наш форум проходит уже второй год, - отметила Марина Седова-Бахенская.

Организатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями при участии Ассоциации волонтерских центров и фонда «Защитники Отечества». Наша миссия - собрать в одном месте ребят, готовых связать свою жизнь с помощью ближнему. Среди наших участников - волонтеры, работники благотворительных и некоммерческих организаций и другие неравнодушные. Всех их мы пригласили абсолютно бесплатно поучаствовать в обсуждении возможностей, проблем и новых проектов социальной сферы России.

Фото: организаторы форума.

В этом году центральной темой форума выбрали социальное служение. По словам организатора, в 2023-м число участников выросло и достигло значения в 600 человек. 400 из них - гости из других регионов. Местом встречи ребят станет знаменитый «Экспофорум».

- Уже с первого дня участники окунутся в увлекательную программу. Им предстоит отправиться в путешествие по социальным организациям Петербурга, чтобы познакомиться с их работой и сделать какое-то доброе дело. А 9 сентября состоится торжественное открытие и начнется деловая программа.

Фото: организаторы форума.

600 ДОБРЫХ ДЕЛ

Интересно, что на форуме предусмотрены отдельные активности для самых молодых ребят 14-17 лет. 8 сентября они возложат цветы на Пискаревском кладбище и посетят Музей обороны и блокады Ленинграда. Остальных в этот день ждет особая «Полезная программа».

- Каждый участник форума может своими руками сделать что-то хорошее. Для этого мы собрали запросы о помощи от некоммерческих учреждений Петербурга. Например, кто-то из гостей будет сопровождать людей с ограниченными возможностями в музей, кто-то привезет корм в приюты для кошек и так далее. Отдельно хочу отметить проект по записи аудиофайла для слабовидящих со списком погибших в блокаду. В результате к концу форума получится минимум 600 добрых дел.

Центральным событием форума станет подписание соглашения между Росмолодежью и Государственным фондом «Защитники Отечества». Кроме того, на закрытии форума участники презентуют итоги своей работы на тренингах, дискуссиях и мозговых штурмах. А еще на площадке пройдет конкурс проектов, победители которого получат денежные гранты на воплощение своей идеи.

- Также у нас пройдет презентация от Ассоциации волонтерских центров. Они покажут свой проект «Обучение служением», который с 1 сентября запустился в российских университетах. Это подход, который объединяет образование и общественно-полезную деятельность в единый процесс. Участники форума разделятся на группы и при помощи специальных экспертов разработают идеи под конкретный социальный заказ.

Фото: организаторы форума.

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Поскольку форум молодежный, в нем всегда есть место творчеству, креативу и смелым решениям. Все дни на площадке будут работать множество стендов с мастер-классами, розыгрышами, фотозонами и другими развлечениями. А вечером участники соберутся на кинопоказ и обсуждение картины «Я делаю шаг» о непростой жизни молодого школьного учителя. После этого всех пригласят на эко-квиз, деловую игру «Завод» и представление плейбек-театра, где зрители рассказывают личные истории, а актеры превращают их в художественное произведение на сцене. После официального закрытия участников форума из других регионов ждет насыщенная культурная программа по Северной столице, а петербуржцы отправятся на специальный театральный показ в киностудию «Лендок».

Фото: организаторы форума.

По впечатлениям участников форума прошлого года, там царит удивительная атмосфера равенства, взаимопонимания и помощи. В одном месте собираются и общаются волонтеры, люди с ограниченными возможностями и другими особенностями, а также множество других открытых, светлых людей с большими сердцами. Вместе они генерируют действительно свежие, полезные идеи и предложения, которые способны сделать наш мир лучше. В этом году встреча обещает быть не менее насыщенной и полезной.