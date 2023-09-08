ЖК «Огни Залива»: V этап «Кубка БФА-Девелопмент» - 2023

V этап «Кубка БФА-Девелопмент» - 2023. Фото: ООО «Дудергофский проект».

2 сентября в субботу на Дудергофском канале состоялся пятый из шести этапов гребной регаты «Кубок БФА-Девелопмент «Огни Залива» - 2023. Организатор физкультурного праздника ООО «Дудергофский проект», застройщик одноименного жилого квартала. Партнер мероприятия – Ассоциация любителей гребного спорта России в лице «Английского гребного клуба» и «Студенческой гребной лиги».

Построение команд состоялось под гимн России. Разыграно 72 медали в 33 заездах среди одиночных, 2-местных и 4-местных экипажей с рулевыми, в том числе, четыре парных заезда новичков-любителей на 8-местных шлюпках, это 64 любителей. Гонка проходила на время. Судейство мероприятия прошло по всем правилам профессионального спорта. Три команды любителей награждены медалями за 1, 2, 3 место. Спортсмены Студенческой гребной лиги награждались отдельно. Лидером в V этапе стала команда Морского Технического университета (МТУ).

Фото: ООО «Дудергофский проект».

Хорошо показала себя регистрационная форма на сайте БФА-Девелопмент, организатор теперь более точно планирует плотность заездов любителей. Так, на вечерней регате 5 августа поучаствовало 123 любителя и всем хватило лодок и инструкторов.

Результаты заездов и система отбора в турнирной таблице здесь

Заезды любителей и спортсменов-академистов прошли в идеальных погодных условиях буквально под окнами строящихся домов III очереди – солнечно, не жарко, без сильного ветра. В конце заездов устроили катание детей, заполнилось 2 лодки. Ведущим мероприятия был профессиональный спортивный комментатор, зрители следили за гонкой, ориентируясь в происходящем. Строители установили понтоны для причаливания нескольких экипажей одновременно и комфортной посадки в лодки. Обед полевой кухни был готов вовремя. В отдельном шатре дети и взрослые занимались на гребных концептах под руководством тренера. Приглашались все желающие, участие бесплатное. Участниками заездов любителей стали жители сданных домов 1, 2 очереди, дольщики 3 очереди ЖК «Огни Залива», школьники, жители района, сотрудники компании.

Фото: ООО «Дудергофский проект».

Гребная регата «Кубок БФА «Огни Залива» – один из ряда социальных проектов застройщика с начала строительства жилого квартала в 2014 году в Красносельском районе, регулярное физкультурное мероприятие, которое в 2023 году состоит из 6 этапов, а в 2024 году будет включено в календарный график физкультурных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. ООО «Дудергофский проект» и группа компаний «БФА-Девелопмент» стараются сделать регату рейтинговым спортивным состязанием как для профессионалов, так и для любителей гребного спорта, для пропаганды здорового образа жизни, дружбы и добрососедства.

Застройщик благодарит всех участников заездов, тренеров и спортсменов вузовских команд, инструкторов и дольщиков-любителей, сотрудников группы компаний «БФА-Девелопмент», болельщиков. Отдельная благодарность строителям участка 241 за помощь в установке и хранении понтонов, а также за генератор.

Фото: ООО «Дудергофский проект».

Плановые даты «Регаты Огни Залива» в 2023 году:

27 мая I этап проведен

01 июля II этап проведен

22 июля III этап проведен

05 августа IV этап вечерний проведен

02 сентября V этап проведен

07 октября VI этап вечерний_ идет регистрация на вечернее мероприятие катание без соревнований - идет регистрация

О ЖК "Огни Залива": Жилой квартал «Огни Залива» располагается в Красносельском районе Санкт-Петербурга на участке, ограниченном Ленинским проспектом, проспектом Героев и улицей Маршала Захарова, на первой линии Финского залива и Дудергофского канала. Проект реализуется в 5 очередей: дома I и II очередей строительства сданы и заселены в 2016 и 2020 гг., дома III очереди вводятся в эксплуатацию в IV квартале 2023 года. В составе проекта, кроме жилых домов, запроектированы подземные паркинги (5 функционируют), 2 школы с бассейнами и общим стадионом (ввод в 2024 году), 5 детских садов (2 уже работают, один с бассейном вводится в эксплуатацию в 2023 году), детская поликлиника (ввод в 2024 году), коммерческие помещения (магазины, салоны, мастерские функционируют), велодорожка по периметру квартала (часть открыта). Квартал «Огни Залива» нарядный, просторный, создан для здорового образа жизни семей разного возраста. До ближайших станций метро «Ленинский проспект», «Автово», «Кировский завод» и «Проспект Ветеранов» – 20 минут на транспорте, в 2024 году вводится станция «Юго-Западная». Жилой комплекс обслуживает эффективная управляющая компания группы УК «БФА».

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