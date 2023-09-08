Питерские ученые приняли участие в «перезагрузке» нацпроекта «Наука»

Ольга Михеева рассказала о промежуточных итогах работы и планах на ближайшее будущее. Фото: Александр Семочкин.

Перезагрузка нацпроекта «Наука»

НОЦ - Научно-образовательные центры мирового уровня, призванныеобъединять науку и реальный сектор экономики. Сегодня в НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» входят лучшие университеты шести регионов страны. Они вовлечены в создание прорывных технологий в разных областях - от сельского хозяйства до космонавтики. Главная задача научного содружества - искать и находить самые короткие пути для внедрения смелых рационализаторских инноваций на благо страны. Накануне нового учебного года и делового сезона советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» - АНО «Институт регионального развития» Ольга Михеева рассказала о промежуточных итогах работы и планах на ближайшее будущее.

- В Самаре прошел форум, в котором приняли участие все 15 НОЦов, - говорит Ольга Александровна. - По итогам 2022 года, наш центр «Инженерия будущего» вошел в пятерку лидеровпо научной и соцально-экономической по деятельности. Впервые была проведенаротация - сформирована группа устойчивых центров и тех, которые должны предпринять шаги для выравнивания своих показателей. При повторном принятии отчетов, видимо, будут приниматься решения по изменению состава центров: выхода слабой группы и замещению ее новыми заявками.

НОЦы были созданы в рамках национального проекта «Наука», который продлится до конца 2024 года. На форуме участникам проекта предоставили возможность принять участие в его перезагрузке - предложить свои идеи и практики, показавшие результат.

- Такой демократичный подход и глубокий анализ позволят сделать национальный проект более масштабным и перевести его на более качественный уровень, - считает Ольга Михеева. - Ведь что у нас было на первом этапе? Мы формировали структуру управления, находили свои уникальные компетенции, которые можем осилить в науке. Мы – это все участники консорциума: 28 вузов, 52 предприятия, 3 корпорации, 6 регионов, органы власти этих регионов. Мы формировали комитеты, подбирали проектные команды и сами проекты, индустриальных партнеров, которые будут обеспечивать внедрение разработок. На каждом из этих подготовительных этапов уже были внедрения - но это были заделы от каждого участника консорциума. А сейчас мы должны перейти на новое качество управления продвижением проектов.

Школьники - научный и производственный потенциал экономики

На школьников у НОЦ «Инженерия будущего» большие планы, ведь это светлое «завтра» российской экономики.

- В конце августа прошел форум, одной из важных тем которого стали кадровая, образовательная стратегия, интеграция науки и образования, взаимодействие производственников и общественности, - рассказала Ольга Михеева. - Обсуждали практики работы со школьниками и студентами, наш молодежный НОЦ, «детские комитеты», которые должны встроиться в систему наставничества со стороны взрослых комитетов. Начнем с ребят 9-11 класса - они стоят на пороге выбора жизненного пути, определяются в специализированные классы, начинают готовиться к сдаче экзамена. Именно в этот момент предопределяется профессиональная стезя и становится ясно: будет ли это инженер, юрист-экономит, политолог.

Сегодня предприятия нуждаются в технических специалистах. Но как заставить ребят выбирать для сдачи ЕГЭ сложные физику и химию? У НОЦ «Инженерия будущего» есть ответ на этот вопрос.

- Мы проводим университетские субботы для школьников, - рассказала Ольга Александровна. - Ребята приходят в вуз по субботам и на конкретных технических решениях, в лаборатории, начинают понимать законы физики. Когда ненавистный учебник воплощается в красивое действующее технологическое решение, отношение к предмету меняется.

В октябре представителям питерских предприятий и вузов, входящих в НОЦ «Инженерия будущего», предстоит еще одна поездка в Самару: там пройдет большой индустриальный форум.

- В планах участие внушительного количества индустриальных партнеров, - рассказала Ольга Михеева. - Планируется проведение секций по отраслям, мы хотим услышать от производственников, по сути, заказ для наших научных групп. Ученые представят актуальные наработки. Также хотим сделать выставку тех разработок НОЦ «Инженерии будущего», которые уже можно увидеть и пощупать.

Подготовила: Анна ФЕДОРОВА