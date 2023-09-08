Более 2500 петербуржцев лишились водительских прав из-за долгов с начала 2023 года

Судебные приставы временно ограничивают действие водительских прав. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге судебные приставы временно лишили водительских прав 2,5 тысячи должников за семь месяцев текущего года. Автолюбители вернули 73 миллиона рублей, чтобы снова пользоваться своими машинами. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

- Всего было 2540 производств, в рамках которых принято решение об ограничении действия водительских прав. 1897 должников – не платили алименты. Из 73 миллионов, выплаченных после запрета на водительские права, 71 миллион рублей поступил от алиментщиков, - рассказали в ведомстве.

Сейчас на контроле специалистов 1769 постановлений о запрете на вождение автомобиля. 1078 из них – злостные неплательщики алиментов. Для того, чтобы приставы могли ограничить действие водительского удостоверения, сумма долга должна превышать 10 тысяч рублей.