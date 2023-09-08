Для селфи с фанатами: Как может выглядеть памятник «Зениту» к его 100-летнему юбилею

До придумывания концепции памятника пока далеко. Но "КП" пофантазировала вместе с нейросетью. Фото: нейросеть

Футбольные фанаты, новость для вас! Возможно, в 2025 году в Петербурге появится настоящая бронзовая «мекка» для болельщиков. К столетию клуба «Зенит» на Крестовском острове могут поставить памятник сине-бело-голубым. Такую идею подал властям депутат Заксобрания Дмитрий Павлов, а ему, в свою очередь, - сами болельщики.

- Я уже направил соответствующее предложение губернатору города и председателю правления ПАО «Газпром». А комитет по физической культуре и спорту безусловно поддержал это начинание, - заявил Павлов.

Идея проекта пока только висит в воздухе – официальные ответы по памятнику пока не поступили, до концепции монумента еще ой как далеко. Но «Комсомолка» выведала у парламентария подробности и его видение памятника «Зениту».

До придумывания концепции памятника пока далеко. Но "КП" пофантазировала вместе с нейросетью. Фото: нейросеть

По мнению Дмитрия Павлова, скульптура точно должна поселиться по соседству с «Газпром Ареной», в крупнейшем спортивном кластере города. Где еще десятки тысяч футбольных фанатов смогут увидеть памятник своим кумирам?

- Мне приходили сообщения от петербуржцев, они просили убрать памятник Кирову, который стоит напротив стадиона, и заменить его «зенитовским». Я считаю это излишним. Пускай Киров стоит, а памятник «Зениту» можно установить со стороны одноименной станции метро. Тем более что там развивается общественное пространство «Флагшток». А саму скульптуру хотелось бы увидеть современной, нестандартной. Может быть, даже движущейся. Такой архитектурной инсталляцией, местом для селфи и фотографий, - рассуждает депутат.

Концепция памятника, уверен Павлов, вопрос дискуссионный. Какой должна быть скульптура? Если посвящать ее выдающимся участникам клуба за все сто лет, то памятник раздастся до огромных размеров. Если только некоторым спортсменам, то есть риск нарваться на осуждение необъективности – кто какой вклад внес в развитие футбола. Такой вопрос нужно выносить на обсуждение, говорит депутат.

Не исключено, что к конкурсу по разработке самой скульптуры подключат не только профессионалов, но и творческих горожан. Уж кому как не болельщикам сыпать идеями по концепции памятника?

План «Б» на случай, если «Газпром» не поддержит идею, имеется. Дмитрий Павлов заверил, что деньги на любимый клуб и его увековечивание в бронзе или мраморе обязательно найдут другими путями, а возможно и призовут на помощь простых людей.

- Мне кажется, за любимый клуб каждый бы вложил посильную копейку. Было бы даже символично поставить народный памятник на помощь от народа, - заключил парламентарий.