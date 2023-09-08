Бабье лето: Теплая и солнечная погода вернется в Петербург на выходных 9-10 сентября

Солнечная погода вернется в Петербург на выходных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе на выходных. По его словам, после временного холода Северную столицу ждет возвращение лета. Из-за влияния антициклона будет сухо и тепло. Облака уйдут, и в небе появится долгожданное яркое солнце.

- Температура воздуха продолжит повышаться не только в выходные дни, но и на следующей неделе. Если так будет, то мы можем снова приблизиться в Санкт-Петербурге к дневным температурным рекордам к середине следующей недели, - объяснил Колесов.

В Петербурге 9 и 10 сентября ожидается потепление до 23 градусов. В Ленобласти тоже станет комфортнее, но перед этим придется пережить еще одну холодную ночь. Синоптик не исключил наступление заморозков в ночь на 9 сентября. Температура воздуха опустится до одного-пяти градусов со знаком плюс.