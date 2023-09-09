Лесная обсерватория и уголок для настольных игр: Каким станет Пейзажный парк в Петербурге

К реке Охте восстановят пешеходные тропки, а по воде запустят прогулочные экскурсии. Фото: пресс-служба Красногвардейского района

В Петербурге просто бум на масштабное благоустройство больших парков. Серьезные перемены уже маячат перед Муринским и Малоохтинским парками, парком у Шуваловского карьера, Федоровским сквером. К компании преображающихся зеленых уголков присоединяется и Пейзажный парк из Красногвардейского района. На днях местная администрация представила его финальную концепцию.

- Открытие парка запланировано на 2026 год, первый этап работ пройдет в 2025 году. Осталось согласовать проект с комитетом по градостроительству и архитектуре, - уточнили в пресс-службе районной администрации.

ДОМИКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Прежде всего проектировщики постарались представить парк всесезонной точкой притяжения, которая бы вернула местным связь с рекой Охтой. Давно заброшенные и заросшие территории парка перекрыли дорожки к водоему, а оставленные без надзора лесные заросли попросту пугают жителей.

Новинка - детские обсерватории, эдакие домики животных. В них детям предложат и поиграть, и почувствовать себя лягушкой, белкой или муравьем в естественной среде обитания. Фото: пресс-служба Красногвардейского района

Разработчики концепции постарались учесть на 50 гектарах интересы всех местных жителей. Одним хотелось побольше места для тихого любования природой, другим – развлекательных площадок, третьи просили отвести кусочек земли под прогулки с собаками. По итогу вдоль Охты протянут пешеходно-велосипедный променад длиной четыре километра, в одной точке оборудуют пляж, а весь парк прошьют экотропами. Для тихих прогулок здесь поставят смотровые площадки у воды, качели, устроят пятачки для пикников. Задействуют и саму реку – по ней запустят речной прогулочный маршрут и дадут старт заплывам на сапбордах и байдарках.

Детям обещают организовать игровую и образовательную площадки. И если под первой уже можно представить классические качели и горки, то вторая куда интереснее. Детей планируют знакомить с лесными обитателями, а для этого поставят так называемые домики для наблюдения. В маленьких обсерваториях предлагают соскользнуть с горки, как улитка, забраться в дупло, как белка, прыгать по кочкам с пружинами, как лягушка – словом, в пылу игры примерить шкурку того или иного зверька. Другие обсерватории посвятят муравью, птице и лосю.

Для мероприятий поставят сцену со зрительскими местами прямо на траве. Фото: пресс-служба Красногвардейского района

- Их сделают в форме «домиков для животных» по эскизам детей, принимавших участие в общественных обсуждениях проекта благоустройства. Архитекторы вдохновились детскими макетами, - добавили в пресс-службе администрации.

СЦЕНА НА ТРАВЕ

Активным жителям здесь отведут спортплощадки (для игр в футбол, волейбол, баскетбол, пинг-понг, теннис, памп-трек, скейт-площадка и зона уличных тренажеров) и веломаршрут длиной в 10 километров. В спорт-зоне получится даже переодеться в кабинках и оставить вещи в камерах хранения – чем не фитнес-клуб на свежем воздухе? Собачникам сделают площадку для выгула четвероногих. Ее снабдят оборудованием для дрессировки.

Огромную спортивную зону оборудуют даже кабинками для переодевания и камерой хранения. Тут получится поиграть в футбол, пинг-понг, баскетбол, а также проехаться по велодорожке. Фото: пресс-служба Красногвардейского района

А еще в парке может появиться танцевальная площадка и уголок для настольных игр. Пожалуй, Пейзажный парк будет первопроходцем с такими идеями. А на десерт – кафе и маленькие точки питания на фуд-корте. Список добивается детскими спортивной и творческой школами, сценой и газоном-партером для больших мероприятий и, что довольно важно для популярного пространства, общественными туалетами.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Парк обещают оснастить SOS-кнопками и видеонаблюдением, а парковочную зону вдоль зеленых насаждений оборудовать так, чтобы машины не мешали жителям ближайших домов.