Метеоры из Уткиной заводи стали курсировать в центр Петербурга

Стоимость проезда на метеорах от Уткиной заводи - 300 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге запустили новый регулярный водный маршрут. Он свяжет станцию «Речной вокзал», недалеко от жилого микрорайона Уткина Заводь, с Дворцовой набережной. Также он делает остановку на Синопской набережной, недалеко от станции метро «Площадь Александра Невского».

- Благодаря маршруту пассажиры из густонаселенных районов Петербурга смогут быстро и комфортно добираться в центр города в утренние часы и из центра в обратном направлении в вечерние часы, - отметили в пресс-службе Комитета по транспорту.

На линии будут работать несколько метеоров, - такие суда сейчас доставляют петербуржцев и гостей города от Эрмитажа до Петергофа. Судя по расписанию, до первой станции на Синопской набережной можно добраться за 20 минут. После 15-минутной стоянки судно отправится дальше, в центр города. Весь маршрут займет почти час. Всего будет два утренних рейса от новостроек в центр и два вечерних в обратном направлении. Если эксперимент признают удачным, то, возможно, на линию поставят еще несколько метеоров.

Есть планы и на следующий год. В том числе город собирается увеличить количество остановок.

- Такая возможность особенно актуальна в условиях высокой загруженности мостов в утренние и вечерние часы, - подчеркнули в комитете.

Стоимость проезда - 300 рублей, но перевозчик запланировал еще и абонементы с выгодными условиями проезда.